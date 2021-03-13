南投林管處贈送樹苗改用可分解苗盆 植樹更環保

今年植樹節活動，南投林管處提供上萬株樹苗供民眾領取，首度以回收廢紙紙漿製成樹苗容器，苗盆埋入土中後可自然分解，減少塑料使用也避免廢棄物汙染，讓植樹更環保。

南投林管處今準備原生種的厚葉石斑木、金毛杜鵑、山黃梔、七里香等觀花植物，適合觀葉的小葉赤楠，以及台灣肖楠等1萬2000株供民眾領回栽植。

南投林管處長李政賢說，今年植樹首度使用可分解容器育苗，材質原料是台灣回收廢紙紙漿，加工後浸石蠟成型乾燥而成。苗盆雖屬可分解容器，但在不同環境之溫、濕度條件下，分解速率與程度亦有差別，所以民眾領苗後，建議仍卸除容器再挖掘容器兩倍寬度、加深20公分的植穴進行種植，可促進栽植初期根系生長，容器尚可做為其他利用。