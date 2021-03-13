消防救災怕缺水 急調度替代水源、抽海水灌救都做過

水情嚴峻，彰化縣彰化市、和美鎮及部分伸港鄉、線西鄉區域為橙燈，進入減量供水，清明節將至，公墓雜草火警倍增情況下，救災用水將更吃緊，消防局已與縣內29處回收水資源充足的事業單位協調供水救災，一旦遇上用水量大的火警，不排除科技作戰，出動成本高但較省水的泡沫化學車，甚至抽海水灌救。

彰化縣消防局搶救科長張恭維指出，消防栓跟自來水管是同一條管線，為避免減量、減壓影響消防救災，各分隊已尋找各式救災替代水源包括池塘、水圳及農用灌溉幫浦等造冊列管3261處，在消防栓出水狀況不如預期時，能盡速調度水資源；各分隊加強訓練長距離佈線、消防幫浦抽水等救災，但不敢實際出水避免浪費。

消防人員表示，減壓供水需等待出水的時間延長，水情若未好轉，彰化區部分向鄉鎮可能面臨分區供水，到時消防車恐怕必須支援載水，供民眾取水，消防人、車皆少的情況下，又面對清明節前後雜草火警的高峰，山區水源本身缺乏下，讓救災雪上加霜。

彰化市、和美鎮若面臨限水，發生嚴重火警水源不足下，彰化消防局初步規劃出動南彰化消防車載水北送救援，但一輛3噸水箱車，快則5、6分鐘就用盡，遠水恐怕救不了近火。

彰濱工業區工廠曾發生火警但水源不足，消防人員緊急拉了850公尺遠的水線接海水灌救，彰化消防局第一大隊長劉錫垣說，火警發生地點的水源狀況不同，仰賴多元管道水資源的調度。

缺水最怕用水量大的工廠火警，必須提高水的利用率，泡沫化學消防車一般用在初期控制火勢之用，用水量是一般出水車輛的七分之一，現況必要時會延長使用時間，省水也提高打火效率；細水霧消防車在雜草火警時也能發揮作用，一公噸的水可用一小時，可減少不必要的水源浪費。