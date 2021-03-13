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致敬防疫英雄獲回響！咖啡業者贈咖啡為第一線醫護打氣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
咖啡業者為感謝第一線醫護人員辛苦，在網路發起「向防疫英雄致敬」活動獲熱烈回響。圖／翻攝自網路粉專
咖啡業者為感謝第一線醫護人員辛苦，在網路發起「向防疫英雄致敬」活動獲熱烈回響。圖／翻攝自網路粉專

為防疫英雄致敬！中國醫藥大學附設醫院今天說，咖啡業者為感謝第一線醫護人員辛苦，在網路發起「向防疫英雄致敬」活動獲熱烈回響，共募集上百篇留言與近萬人的網路觸擊與互動，並與中國附醫合作，將八大箱、120盒咖啡禮盒，致贈給院內第一線醫護人員，表達對醫護人員堅守崗位為民眾守護健康的感謝心意。　　

咖啡業者Dear John Coffee「為防疫英雄致敬！」活動，在網路上安排留言者於社群媒體標記朋友外，另針對每則留言同步贈送一份咖啡禮盒為醫護人員加油打氣。這次特別與中國附醫攜手合作，透過院方轉贈給第一線的醫護人員，並轉達所有民眾對醫護人員的誠摯感謝。

中國醫藥大學附設醫院提醒民眾，請依中央流行疫情指揮中心宣導做好防疫措施，包括保持手部清潔、定期量體溫、出外戴口罩、保持社交距離、定期清消環境，保護好自己與家人。

咖啡業者在網路發起「向防疫英雄致敬」活動獲熱烈回響，贈送八大箱、120盒咖啡禮盒給中國附醫第一線醫護人員。圖／中國附醫提供
咖啡業者在網路發起「向防疫英雄致敬」活動獲熱烈回響，贈送八大箱、120盒咖啡禮盒給中國附醫第一線醫護人員。圖／中國附醫提供

醫護人員 咖啡 中國醫藥大學

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