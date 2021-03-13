致敬防疫英雄獲回響！咖啡業者贈咖啡為第一線醫護打氣

為防疫英雄致敬！中國醫藥大學附設醫院今天說，咖啡業者為感謝第一線醫護人員辛苦，在網路發起「向防疫英雄致敬」活動獲熱烈回響，共募集上百篇留言與近萬人的網路觸擊與互動，並與中國附醫合作，將八大箱、120盒咖啡禮盒，致贈給院內第一線醫護人員，表達對醫護人員堅守崗位為民眾守護健康的感謝心意。

咖啡業者Dear John Coffee「為防疫英雄致敬！」活動，在網路上安排留言者於社群媒體標記朋友外，另針對每則留言同步贈送一份咖啡禮盒為醫護人員加油打氣。這次特別與中國附醫攜手合作，透過院方轉贈給第一線的醫護人員，並轉達所有民眾對醫護人員的誠摯感謝。