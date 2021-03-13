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日月潭吸引大型重機車隊聚集 居民痛批吵到無法入睡

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

日月潭、水里、集集風景區，景觀優美吸引重機車隊和改裝汽車享受追風快感，卻製造噪音、HID頭燈強光影響交通安全，讓居民飽受困擾。集集警分局今天針對改裝車聚集熱點加強攔查，部分車輛刻意閃避，警方也會調閱監視器比對，送公路總局召回檢驗，維護交通和環境安寧。

日月潭是知名景點，環潭公路山光水色又是彎道，吸引大型重機車隊聚集，有時高達數十輛。但改裝車噪音，干擾居民安寧。最近50多輛大型重機車隊凌晨夜遊日月潭，轟隆聲浪吵的居民無法睡覺，拍下車隊經過的影片和擾人安寧的噪音。居民痛批，這不是不好睡，而是被吵到沒辦法睡覺。

集集警分局3月起，加強取締交通違規行為，今天並在日月潭、水里、集集等改裝車聚集熱點路段，規劃攔檢取締，採多點機動攔查，重點包括超速行駛、改裝車噪音及危險駕車，對於改裝車輛及排氣管製造高噪音，蒐證後移請環保局、監理站查處。

部分大型重機車發現警方加強取締，避開警方攔查時段、地點，集集警方將調閱相關監視器，逐一比對後，函報監理站召回檢驗嚴正查處。

集集警分局長張澤銘說，不當改裝車體，依道路交通管理處罰條例，可處2400元至9600元罰鍰，並責令檢驗。改裝排氣管違反「噪音管制法」，可處1800元至3600元罰鍰，如有蛇行等危險駕駛行為和拆除消音器，最重可處6000元至2萬4000元罰緩。

南投縣環保局在9個月內，在日月潭查獲63件噪音違規，呼籲民眾，勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，避免噪音影響環境安寧，還給民眾舒適寧靜的環境。

集集警分局在日月潭、水里、集集加強取締改裝車輛，維護道路安全，避免噪音危險駕駛干擾民眾生活。圖／集集警分局提供
集集警分局在日月潭、水里、集集加強取締改裝車輛，維護道路安全，避免噪音危險駕駛干擾民眾生活。圖／集集警分局提供
日月潭、水里、集集景點假日常吸引大型重機車隊，但噪音吵到居民無法入睡，警方今天加強攔查取締。圖／集集警分局提供
日月潭、水里、集集景點假日常吸引大型重機車隊，但噪音吵到居民無法入睡，警方今天加強攔查取締。圖／集集警分局提供
日月潭、水里、集集景點假日常吸引大型重機車隊，但噪音吵到居民無法入睡，警方今天加強攔查取締。圖／集集警分局提供
日月潭、水里、集集景點假日常吸引大型重機車隊，但噪音吵到居民無法入睡，警方今天加強攔查取締。圖／集集警分局提供

噪音 集集 日月潭

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