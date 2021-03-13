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台中小黃公車服務逾2萬人次 偏遠地區就學、就醫免費搭

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。圖／台中市交通局提供
2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。圖／台中市交通局提供

台中市交通局顧及偏遠地區「行」的需求，2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，深獲民眾好評，營運至今已服務超過2萬人次。台中市交通局長葉昭甫表示，小黃公車主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。

「小黃公車是公車，也是計程車！」葉昭甫指出，它符合公車服務大眾特性，同時具備計程車機動性，可因應路況深入偏遠地區，提供民眾最後一哩路的服務。目前小黃公車除預約免費搭乘外，部分無公車行駛路段更提供隨招隨停服務，方便民眾搭乘。

台中市小黃公車原僅有2條路線，去年6月起，擴大服務增加6條小黃公車路線，目前台中共有黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線等8條小黃公車路線，相較一般公車，市府提供給業者的營運補貼支出更低，已為市庫節省超過376萬元補助金。

葉昭甫表示，小黃公車是以計程車取代公車，並以定班定線營運方式提供服務，因計程車載客民眾較一般公車少，每台車最多僅能乘坐4位乘客，為避免民眾久候，建議民眾於搭乘前一天務必撥打電話預約，營運業者也會視預約情形增派車輛。

黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線請撥打（04）22878888。黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線請撥打（04）22591918。

2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。圖／台中市交通局提供
2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。圖／台中市交通局提供
2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。圖／台中市交通局提供
2016年4月起提供小黃公車服務，並從去年6月起將小黃公車路線從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘。圖／台中市交通局提供
台中市小黃公車去年6月起將從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘，深獲民眾好評，營運至今已服務超過2萬人次。圖／台中市交通局提供
台中市小黃公車去年6月起將從原本2條擴增至8條，主要服務偏遠地區民眾，學童就學或高齡者就醫、購物可免費搭乘，深獲民眾好評，營運至今已服務超過2萬人次。圖／台中市交通局提供

公車 計程車 台中市

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