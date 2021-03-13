中捷「小綠綠福利社」7站搶先開賣紀念品 有3種最夯！

台中捷運綠線將在3月25日至4月23日展開試營運，粉絲們敲碗的小綠綠周邊商品也準備好與大家見面，18個車站均設置小綠綠福利社販賣機，目前已全數裝機完成。

台中捷運公司即日起搶先開放松竹站、文心中清站等7站販賣機，其餘車站預計3月25日開賣，除販售小綠綠周邊商品外，外觀設計更融合鄰近著名景點，布置成網美拍照點，讓粉絲們先買為快。

中捷公司2月25日已先開放文心森林公園站、南屯站、大慶站、烏日站4站的販賣機，粉絲紛紛拍照打卡上傳、開箱分享，販賣機同時販售中捷周邊商品與零食。以這4站而言，中捷周邊商品為銷售大宗，占販賣機整體營收金額的8成，熱銷前3名是：小綠綠迴力車、小綠綠模型釘書機、中捷晴天傘。

中捷表示，除了上述4站，即日起再開放松竹站、文心中清站、九德站販賣機，粉絲可搶先到這7站販賣機選購商品，付款時除可使用現金，電子票證、信用卡、手機卡也能多支付。

另外，豐樂公園站、南屯站、文心公園站、高鐵台中站販賣機精心佈置成網美拍照點，豐樂公園站、南屯站還有小綠綠Q版本尊現身，將成為打卡熱點。