聽新聞
test
0:00 / 0:00
白色情人節牽手遊大坑 相思木棧道、粉紅情人橋超好拍
明天是白色情人節，台中市政府觀光旅遊局推薦情侶們可以到台中大坑風景區，尤其是知名的大坑1號到5-1號登山步道，原始相思木棧道依著山稜線以及溪流交錯建造，吸引許多人慕名而來，大口呼吸芬多精放鬆身心靈，體驗大坑登山樂趣。
中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑風景區有台中後花園美稱，共有12條登山步道，且各有不同難易度，可依照自己體能狀況選擇合適的步道攀爬，藉由登山一同共遊，讓感情加溫，創造美好的回憶。
3月是黃花風鈴木盛開綻放的季節，下山後不妨順遊台中市最美黃金公園的大坑廍子公園賞花，滿滿金色花海，充滿著浪漫偶像劇氛圍，不僅吸引許多網美及攝影師駐足，也是拍情侶照的絕佳景點。
林筱淇說，大坑風景區還有4座不同特色的景觀橋，其中最知名的大坑粉紅情人橋，設計師當時以玻璃橋面和光影的設計巧思，使得情人橋在夜晚時可藉由倒影和橋體本身形成了愛心形狀，讓遊客沉浸其中。
來到大坑不能錯過美食，除了可以品嘗榮獲米其林必比登的甕仔雞之外，也有許多熱門美食及景觀餐廳，還有芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，晚上逛逛知名的太原觀光夜市後，就近入住大坑溫泉會館泡湯，舒緩一天的疲勞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言