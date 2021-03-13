白色情人節牽手遊大坑 相思木棧道、粉紅情人橋超好拍

明天是白色情人節，台中市政府觀光旅遊局推薦情侶們可以到台中大坑風景區，尤其是知名的大坑1號到5-1號登山步道，原始相思木棧道依著山稜線以及溪流交錯建造，吸引許多人慕名而來，大口呼吸芬多精放鬆身心靈，體驗大坑登山樂趣。

中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑風景區有台中後花園美稱，共有12條登山步道，且各有不同難易度，可依照自己體能狀況選擇合適的步道攀爬，藉由登山一同共遊，讓感情加溫，創造美好的回憶。

3月是黃花風鈴木盛開綻放的季節，下山後不妨順遊台中市最美黃金公園的大坑廍子公園賞花，滿滿金色花海，充滿著浪漫偶像劇氛圍，不僅吸引許多網美及攝影師駐足，也是拍情侶照的絕佳景點。

林筱淇說，大坑風景區還有4座不同特色的景觀橋，其中最知名的大坑粉紅情人橋，設計師當時以玻璃橋面和光影的設計巧思，使得情人橋在夜晚時可藉由倒影和橋體本身形成了愛心形狀，讓遊客沉浸其中。