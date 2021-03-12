彰化縣鄉鎮市農會總幹事遴聘出爐 4鄉鎮須重新遴聘

彰化縣26個鄉鎮市農會改選今天出爐，鹿港鎮、和美鎮、永靖鄉、二水鄉農會候聘總幹事未獲理事會多數通過，須重新辦理遴聘作業，其中最意外的和美鎮農會現任總幹事張進益在9票中，竟獲0票落馬。

現任候聘總幹事落馬者，分別是鹿港鎮紀呈聰以4票對5票、和美鎮農會張進益0票對9票、永靖鄉農會林秀惠0票對9票、二水鄉農會蔡文琳4票對5票，未獲續聘，而田中代理總幹事蕭棨東則以4票對5票敗給對手張瑞欽。

其中，最令人意外的是和美鎮農會現在總幹事張進益出局，地方原以為未有明顯翻盤徵象，但其實主事者早有布局，張今天還到場，沒想到落得拿到0票。

彰化縣19屆各級農會當選名單如下：彰化市農會理事長林水木、常監劉仁民、總幹事白閔傑；鹿港鎮農會理事長張家堂、常監施進益、代理總幹事王慶昌；和美鎮農會理事長郭德勝、常監李明成、代理總幹事謝燕如；北斗鎮農會理事長廖泳達、常監黃萬乙、總幹事張桂連；員林市農會總幹事張永鑫、常監王錫庸、總幹事黃豐盛。

溪湖鎮農會總幹事楊良昌、常監陳嘉修、總幹事陳金源；田中鎮農會理事長陳明圳、常監葉文東、總幹事張瑞欣；二林鎮農會理事長莊萬恭、常監陳光輝、總幹事邱士平；線西鄉農會理事長黃銘輝、常監謝順為、總幹事楊玲珠；伸港鄉農會理事長陳秀菊、常監柯金朝、總幹事楊忠諺；福興鄉農會理事長粘銘燦、常監蔡成芳、總幹事林坤宏；秀水鄉農會理事長梁慶堂、常監陳性友、總幹事吳明信。

花壇鄉農會理事長王良峯、常監鄭三明、總幹事顧碧琪；芬園鄉農會理事長葉豐樑、常監謝文環、總幹事黃翊愷；大村鄉農會理事長黃正盛、常監吳雨水、總幹事廖瑞樺；埔鹽鄉農會理事長李阿琴、常監王添炳、總幹事楊鶉禎；埔心鄉農會理事長黃也早、常監張榮昌、總幹事張旗聞；永靖鄉農會理事長詹日新、常監邱創典、林瑞敏代理總幹事；社頭鄉農會理事長蕭成洽、常監蕭文鏘、總幹事蕭浚二；二水鄉農會理事長藍世雄、常監陳奇煒、總幹事陳龍志代理。

田尾鄉農會理事長楊春枝、常監傅旺歷、總幹事吳政憲；埤頭鄉農會理事長陳世勳、常監楊宏超、總幹事王宋民；芳苑鄉農會理事長林木村、常監林國揚、總幹事謝介民；大城鄉農會理事長蔡隱居、常監莊登讚、總幹事蔡南輝；竹塘鄉農會理事長莊焜勝、常監陳森麟、總幹事詹光信；溪州鄉農會理事長黃坤益、常監鄭輝煌、總幹事彭顯賦。