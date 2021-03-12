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二水、永靖農會變天 總幹事無法連任

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮農會今天召開理監事會議，選出理事長陳銘浚（左二）、常監葉文東（右二），並遴聘總幹事張瑞欣（右一），原理事長張耀通（左一）任期屆滿，如願將農會之棒交接給兒子張瑞欣。記者林宛諭／攝影
田中鎮農會今天召開理監事會議，選出理事長陳銘浚（左二）、常監葉文東（右二），並遴聘總幹事張瑞欣（右一），原理事長張耀通（左一）任期屆滿，如願將農會之棒交接給兒子張瑞欣。記者林宛諭／攝影

彰化縣26鄉鎮市農會今天召開理監事會議，二水鄉及永靖鄉農會均被翻盤，現任總幹事無法連任，將進行第二輪登記遴選作業，農會變天也將會牽動下屆鄉長、代表會、縣長選情。

彰化縣26鄉鎮市農會今選舉理事長、常務監事、並遴選總幹事，三巨頭選舉以二水鄉、永靖鄉、田中鎮競爭較為激烈。

二水農會理監事會選舉今天由二水鄉代會主席藍世雄當選理事長，前總幹事吳奇煒當選常務監事，理監事會決定不續聘績優總幹事蔡文琳，不過蔡文琳表示他將會再登記第二輪遴聘作業。

由於二水農會選舉摻雜先前鄉長選舉恩怨，農會變天由偏綠的藍世雄當家後，必會影響下屆的鄉長和縣長輔選態勢。如果蔡文琳第二輪遴選無法過關，他有意參選鄉代，甚至進攻鄉代會主席寶座，農會選舉帶起的地方政治版圖連鎖效應已展開激烈的角力戰。

永靖鄉也在前理事長葉麗娟、前總幹事朱秋報聯手操盤下掌握多數理事席次，今天由永靖鄉新庄村長詹日新以9票全數理事支持當選理事長，邱創典當選常務監事，理事會決定不續聘現任總幹事林秀惠，將進行第二輪登記遴聘作業。

全縣總幹事遴選登記最多人的田中鎮農會，最後選出理事長陳銘浚、常監葉文東，並遴聘總幹事張瑞欣，而原退休總幹事曾招英欲爭奪理事長寶座卻以一票飲恨。

田中農會是原理事長張耀通和前總幹事曾招英之爭，曾招英退休後，共有張耀通之子、農會專員張瑞欣、代理總幹事張棨東、辜怡甄3人登記遴聘總幹事，為全縣登記遴選總幹事人數最多的農會，張耀通任期屆滿，如願將農會之棒交接給兒子張瑞欣。

永靖鄉農會由永靖鄉新庄村長詹日新（左一）以9票全數理事支持當選為理事長。記者林宛諭／攝影
永靖鄉農會由永靖鄉新庄村長詹日新（左一）以9票全數理事支持當選為理事長。記者林宛諭／攝影

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