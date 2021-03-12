「疫」軍突起！ 日月潭頂級飯店國旅營收大增

過去國人習慣出國充電，無法出國下，多數人希望能有如置身國外般的養生的度假享受，日月潭涵碧樓表示，新冠肺炎疫情去年肆虐以來，原本短少三、四成的外國遊客客源，但隨之補上的國旅遊客，不僅例假日或連續假日全滿，連平日客房在四個月前就被搶訂一空，平均住房天數從原本的1.6天，增長為3天，甚至許多客人都入住長達一周至一個月。

日月潭涵碧樓指出，去年新冠肺炎疫情，使得全球鎖國而影響全球經濟表現，更重挫觀光旅遊業長達一年多，所幸國內疫情去年5月起逐漸恢復穩定，加上振興三倍券在7月中旬上路使用，旅客出不了國門，紛紛將目光轉向國內旅遊，各景點旅遊人次屢創下歷年最高紀錄，台灣國旅市場成為支撐觀光業2020年下半年生機的最大支柱。

日月潭雲品溫泉酒店則指出，自去年5月、6月起國旅需求強勁，至今仍方興未艾，也推升雲品酒店成為風景區的熱門選擇，日月潭地區的住房需求持續暢旺，不但去年的住房率穩定，在今年第一季皆有9成滿的表現，甚至一房難求，推估今年全年住房率有望再度維持高檔，達到過往9成住房率的表現，並且持續拉升平均房價。

鄉林董事長賴正鎰說，涵碧樓以日月潭地利之便，全部客房都擁有大片湖景，加上六感之美與適時服務，頂級及自由行的客人都選擇到涵碧樓度假，原本就一房難求，去年5月報復性旅遊以來，不僅例假日或連續假日全滿，連平日客房在4四個月前就被搶訂一空，平均住房天數從原本的1.6天，增長為3天，甚至許多客人甚至選擇長住。