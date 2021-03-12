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台中大甲納骨塔需求量高 市府將再增2000納骨櫃位

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員施志昌今日邀集台中市生命禮儀管理處至大甲納骨塔會勘，再爭取800萬元經費，新增2106個納骨櫃及160個骨骸存放處。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌今日邀集台中市生命禮儀管理處至大甲納骨塔會勘，再爭取800萬元經費，新增2106個納骨櫃及160個骨骸存放處。圖／施志昌提供

納骨塔需求量高，台中市議員施志昌去年爭取1600萬於大甲、沙鹿兩處新增納骨櫃後，使用率已達81%。施志昌今日邀集台中市生命禮儀管理處至大甲納骨塔會勘，再爭取800萬元經費，新增2106個納骨櫃及160個骨骸存放處，預計4月動工，8月完工，10月啟用。

施志昌表示，不只是大甲，苗栗通霄、苑里、台中清水、大雅等處，很多民眾都會選擇大甲納骨塔作為先人骨灰存放處，需求居高不下，去年向生管處爭取了1600萬，於大甲、沙鹿兩處納骨塔新增了共4000櫃位，去年完工啟用，目前整體使用率也達到81%，許多鄉親反映希望可以新增納骨塔位，今日會勘希望生管處能夠再擴增櫃位，以滿足地方需求。

生管處表示，為了回應施志昌議員的期待與鄉親的需求，今年再編列800萬預算，於大甲納骨塔新增2106個納骨塔位及160個骨骸存放處，現已上網招標，最快4月動工、預計8月完工，10月可啟用。

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