台中大甲納骨塔需求量高 市府將再增2000納骨櫃位

納骨塔需求量高，台中市議員施志昌去年爭取1600萬於大甲、沙鹿兩處新增納骨櫃後，使用率已達81%。施志昌今日邀集台中市生命禮儀管理處至大甲納骨塔會勘，再爭取800萬元經費，新增2106個納骨櫃及160個骨骸存放處，預計4月動工，8月完工，10月啟用。

施志昌表示，不只是大甲，苗栗通霄、苑里、台中清水、大雅等處，很多民眾都會選擇大甲納骨塔作為先人骨灰存放處，需求居高不下，去年向生管處爭取了1600萬，於大甲、沙鹿兩處納骨塔新增了共4000櫃位，去年完工啟用，目前整體使用率也達到81%，許多鄉親反映希望可以新增納骨塔位，今日會勘希望生管處能夠再擴增櫃位，以滿足地方需求。

生管處表示，為了回應施志昌議員的期待與鄉親的需求，今年再編列800萬預算，於大甲納骨塔新增2106個納骨塔位及160個骨骸存放處，現已上網招標，最快4月動工、預計8月完工，10月可啟用。