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台中第6座！潭子國民運動中心歷經10年完工 今年底啟用
台中市潭子國民暨兒童運動中心歷經10年爭取興建，已於今年2月23日完工，預計7月底前驗收完成、11月試營運啟用，成為台中第6座國運中心，讓地方相當開心。
台中市府運動局長李昱叡表示，潭子國民暨兒童運動中心規劃地下2層、地上5層建築，總樓地板面積約14013平方公尺，包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等6大核心設施，另規劃兒童運動場域及地下停車場等附屬設施，滿足多種運動場域需求。
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀請相關單位前往視察。楊瓊瓔說，運動中心對台中非常重要，2011年8月即邀請時任體委會主委戴遐齡前往潭子運動公園現勘，爭取體委會補助800萬元規劃潭子國民運動中心興建，並同意補助2億元工程興建經費，歷經胡志強市長任內編列經費、規畫設計完成，林佳龍市長任內發包動工，盧秀燕市長就職第3年完工，剛好歷經10年才完工。
賴朝國表示，潭子國民運動中心定位為社區型運動場館，原來當初規畫只有地下1層停車場，為解決周邊大樓住戶停車問題，向當時胡志強市長要求增設地下2層停車空間，共81台汽車停車位，以滿足運動民眾及紓解當地居民停車需求。
潭子甘蔗里長黃正瑤說，歷經10年，當地民眾期待的潭子國民運動中心終於完工，11月即可以使用，感謝市府打造兼顧鑽石級綠建築及兒童運動空間的國運中心，設施符合多元複合式功能，成為台中第6座國運中心。
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