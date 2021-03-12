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台中第6座！潭子國民運動中心歷經10年完工 今年底啟用

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀請相關單位前往視察潭子國民暨兒童運動中心。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀請相關單位前往視察潭子國民暨兒童運動中心。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子國民暨兒童運動中心歷經10年爭取興建，已於今年2月23日完工，預計7月底前驗收完成、11月試營運啟用，成為台中第6座國運中心，讓地方相當開心。

台中市府運動局長李昱叡表示，潭子國民暨兒童運動中心規劃地下2層、地上5層建築，總樓地板面積約14013平方公尺，包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等6大核心設施，另規劃兒童運動場域及地下停車場等附屬設施，滿足多種運動場域需求。

立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀請相關單位前往視察。楊瓊瓔說，運動中心對台中非常重要，2011年8月即邀請時任體委會主委戴遐齡前往潭子運動公園現勘，爭取體委會補助800萬元規劃潭子國民運動中心興建，並同意補助2億元工程興建經費，歷經胡志強市長任內編列經費、規畫設計完成，林佳龍市長任內發包動工，盧秀燕市長就職第3年完工，剛好歷經10年才完工。

賴朝國表示，潭子國民運動中心定位為社區型運動場館，原來當初規畫只有地下1層停車場，為解決周邊大樓住戶停車問題，向當時胡志強市長要求增設地下2層停車空間，共81台汽車停車位，以滿足運動民眾及紓解當地居民停車需求。

潭子甘蔗里長黃正瑤說，歷經10年，當地民眾期待的潭子國民運動中心終於完工，11月即可以使用，感謝市府打造兼顧鑽石級綠建築及兒童運動空間的國運中心，設施符合多元複合式功能，成為台中第6座國運中心。

立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀請相關單位前往視察潭子國民暨兒童運動中心。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀請相關單位前往視察潭子國民暨兒童運動中心。圖／楊瓊瓔服務處提供

綠建築 胡志強 楊瓊瓔

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