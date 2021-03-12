參山處聯手東勢林管處種近800株樹苗 綠化大梨山

交通部觀光局參山國家風景區管理處與林務局東勢林區管理處為打造梨山風景區美麗環境，進行跨部會合作，並邀請梨山賓館合作贊助，今日於梨山新佳陽部落舉辦「植愛新佳陽」植樹活動，號召遊客與部落居民一起種植台灣原生種肖楠木及茶花近800株原生種樹苗，同時宣導遊客共同愛護及珍惜大自然資源，宣示打造低碳永續部落旅遊環境。

植樹活動現場，由參山處代理處長曹忠猷、市議員林榮進、和平區代表羅進玉、和平公所課長柯兆庭、福壽山農場組長蔡維銘、梨山賓館副總林閔政及當地社區發展協會理事長、民眾40餘人共同種下茶花及紅粉佳人櫻花苗木，以及東勢林管處提供的肖楠木、紅榨槭、流蘇、桂花及杜鵑等近800台灣原生樹種新生苗木。

曹忠猷表示，肖楠木具有造林功能，且能綠化景觀、淨化空氣，而茶花有美化街道及療癒身心的效果，植樹節辦理植樹活動是希望能拋磚引玉，呼籲民眾多愛護樹木守護地球，享受自然生活讓幸福發芽。

曹忠猷說，苗木除了在新佳陽部落落地生根，也會種植在梨山遊客中心、梨山文物陳列館等主要遊憩據點周邊，並搭配目前在梨山各角落擺設的地景藝術裝置，期盼讓梨山地區有更多不同的特色植栽及景觀意象。