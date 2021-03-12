快訊

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

拒中古屋！3千萬想買北市新3房有困難 網友建議到這區找

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弘光生研發防跌倒偵測照護系統 盼彌補照護人力不足

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大資工系學生研發防跌倒即時影像辨識照護系統，把訊息傳送到手機。圖／弘光科大提供
弘光科大資工系學生研發防跌倒即時影像辨識照護系統，把訊息傳送到手機。圖／弘光科大提供

根據國民健康署調查，65歲以上事故傷害死亡原因第二位為跌倒，跌倒也是醫院及照護中心最常見的意外。為了預防跌倒，弘光科技大學資訊工程系學生研究「機器學習技術應用於跌倒偵測」，結合手機、攝影機設計出防跌倒裝置，只要偵測到病患可能跌倒，便會馬上截圖傳送到護理師或照護員手機上，供研判是跌倒或系統誤判，不用疲於奔命。

弘光科大資工系大四學生孫維康、林諺柏、紀炫安、羅雅馨花了兩個學期，在副教授林佩蓉指導下，利用影像辨識技術，開發出一套系統可以同時監測病患離床情況和離床後跌倒偵測。孫維康說，有護理師朋友向他反應，如果有方便預防跌倒的裝置，就能大幅減少工作壓力，因此，決定和同學一起研發。

孫維康表示，市面上現有的感測器通常是透過APP發出偵側到跌倒的警示聲，他們利用現有感測器進行聲音和影像的捕捉，再加上同學們的開發設計，不同於市面上防跌倒裝置的地方在於結合鏡頭與手機LINE APP，能拍攝跌倒影像，「有圖有真相」，設計LINE BOT程式立即判斷，並傳送即時影像，可以讓護理師確認病患實際清況，不會因系統誤判疲於奔命，也不需要在病患身上穿戴任何裝置，相當便利。

為了正確辨識，4人事先以坐著、站著、跌倒3種姿勢拍攝近兩千張照片，再逐一讓程式進行辨識訓練，最後能準確、清楚判別出什麼姿勢可能即將摔倒，或是跌倒的姿勢是什麼。

「系統一開始設計時，坐著跟跌倒會誤判，只能不斷的用影片訓練，重複的測試。」孫維康說，他們不斷測試後，誤判率越來越低，還可以清楚分辨出頭、手、四肢，如果偵測到跌倒時，鏡頭會馬上截圖，把跌倒的資訊，包括日期、時間、地點、床號，第一時間傳給護理人員，護理人員看到圖片訊息時，就能立刻處理。

孫維康強調，有這一套系統，只要通過LINE就能掌握病患活動狀態，也能彌補人力上的不足，尤其在高齡的台灣社會，老年子女照顧高齡父母「老老照顧」的狀況會逐漸增加，防止跌倒更趨於重要。

林佩蓉表示，人工智慧機器學習技術是目前業界高度投入發展的重點領域，智慧科技學院培訓學生專題著重發展實務整合應用，探討跨領域議題進行解題，從而培養適合當前產業需求之人才，學生投入心力為長者設計智慧化系統，改善現有預防跌倒偵測裝置的用心，值得嘉許。

弘光科大資工系學生研發防跌倒即時影像辨識照護系統，把訊息傳送到手機。圖／弘光科大提供
弘光科大資工系學生研發防跌倒即時影像辨識照護系統，把訊息傳送到手機。圖／弘光科大提供

護理師 LINE

延伸閱讀

全球至少3000名護理師病歿 疫情創傷恐爆大出走

南投農林漁牧普查5月開始 為農業轉型發展做好準備

LINE泰國社群銀行LINE BK 用戶突破200萬戶

泰國社群銀行LINE BK上線4個月 用戶破200萬

相關新聞

影／百名Foodpanda外送員站出來！控接單新制不合理

Foodpanda公司今年3月1日起，針對台中、彰化、南投等地實施薪資計算新制，宣稱外送員總報酬不變，遠程單更合理。但許...

台中大甲納骨塔需求量高 市府將再增2000納骨櫃位

納骨塔需求量高，台中市議員施志昌去年爭取1600萬於大甲、沙鹿兩處新增納骨櫃後，使用率已達81%。施志昌今日邀集台中市生...

台中第6座！潭子國民運動中心歷經10年完工 今年底啟用

台中市潭子國民暨兒童運動中心歷經10年爭取興建，已於今年2月23日完工，預計7月底前驗收完成、11月試營運啟用，成為台中...

參山處聯手東勢林管處種近800株樹苗 綠化大梨山

交通部觀光局參山國家風景區管理處與林務局東勢林區管理處為打造梨山風景區美麗環境，進行跨部會合作，並邀請梨山賓館合作贊助，...

弘光生研發防跌倒偵測照護系統 盼彌補照護人力不足

根據國民健康署調查，65歲以上事故傷害死亡原因第二位為跌倒，跌倒也是醫院及照護中心最常見的意外。為了預防跌倒，弘光科技大...

彰化城鎮風貌獲核定9案 內政部將補助5300萬元

彰化縣政府獲內政部2021年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」核定9案，分別有公園整建、水圳廊道休憩空間優化等項目，獲核定補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。