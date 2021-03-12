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外送員批惡意減薪 Foodpanda：報酬依付出呈現

中央社 / 台中12日電

近百名Foodpanda外送員今天抗議公司薪資新制是惡意減薪，Foodpanda表示，讓遠近單報酬獎勵依據付出呈現。台中市勞工局指出，已行文Foodpanda要求17日到市府說明。

不滿Foodpanda針對台中、彰化、南投等地實施新制薪資計算公式，近百名Foodpanda外送員齊聚豐原地區抗議，外送員頂著炙熱太陽，騎上機車、背上外送箱，怒喊「拒當廉價勞工」及「還我應有收入」。

外送員代表藏劍（化名） 指出，3月起Foodpanda針對台中、彰化、南投等地實施新制薪資計算公式，宣稱總報酬維持不變下，讓遠程單更加合理，但上線跑單後發現，新制平均所得比舊制低20至40%，平均時薪自新台幣160至200元，降至100至150元。

他說，薪資制度調整前1單收入57元，調整後為44元起跳，1小時跑3單連基本薪資都不到，因薪資降低被迫以更長工時維持原有收入，為跑更多單就會騎更快的車，恐引發更多問題。

藏劍表示，勞動部在民國108年專案勞檢指出，Foodpanda為僱傭制，公司以承攬名義將外送員平均薪資降至最低時薪以下，涉違反勞動基準法，希望勞動部正視外送員勞動權益，同時也將發起不定期、不特定區域聯合休息表達不滿。

外送員便當（化名）指出，公司改成單日達標獎勵發放，導致原本10小時的單量，現在需要上班14小時才能達標。

在東勢、新社外送的阿盛說，東勢與新社因多山多河的地理因素，計費距離與實際本有落差，適用新制後，新制計費距離與實際距離落差比以往還大，甚至高達2倍以上。

對於外送員的質疑，Foodpanda回應，曾多次接獲外送夥伴反映，遠單與近單報酬一致的不公，由於遠單距離遠，更易導致夥伴冒險騎快車搶單。

Foodpanda指出，這次結構性調整包括提高里程獎勵，讓遠近單的報酬獎勵依據付出呈現，並加入消費者評價，透過制度讓消費者享受更好服務，優質外送夥伴也能得到更高報酬獎勵。

台中市政府勞動基準科科長曾傳銘表示，已行文Foodpanda要求17日到市府說明，市府將檢視公司與外送員契約內容，與外送員薪資規範、實際勞務是否相同，並釐清彼此為承攬或僱傭關係，有無惡意減薪事實。Foodpanda若不出席會議，將開罰新台幣15萬元。

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