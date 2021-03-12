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彰化城鎮風貌獲核定9案 內政部將補助5300萬元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「埔心鄉鄉內公園改善計畫」辦理衛生福利部彰化醫院旁舊館公園整建。圖／彰化縣政府提供
「埔心鄉鄉內公園改善計畫」辦理衛生福利部彰化醫院旁舊館公園整建。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府獲內政部2021年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」核定9案，分別有公園整建、水圳廊道休憩空間優化等項目，獲核定補助5300萬元，完成後，可打造宜居的生活環境。

其中，公園整建部分有4案，分別為「彰化市蛻變展翅新世代公園改善計畫」辦理彰化市金馬公園整建；「埔心鄉鄉內公園改善計畫」辦理衛生福利部彰化醫院旁舊館公園整建；「大城運動公園(第二期)整體營造計畫」辦理大城運動公園整建；「彰化縣糖鐵綠廊(溪湖至埤頭段)空間營造計畫」則是「城鎮之心工程計畫-溪湖綠色生活基盤營造計畫」延伸化溪湖糖廠至糖鐵濁水站沿線自行車廊道景觀設施，串聯溪湖中央公園至東螺溪廊道，提升生活品質。

另3案則是水圳廊道休憩空間優化，因彰化縣擁有面積廣大的農田及發達的水圳系統，彰化縣政府歷年執行東螺溪廊道及烏溪堤防水岸廊道，沿著水圳打造景觀廊道及休憩空間，其中「員林八堡圳周邊綠帶空間整合營造計畫」將盤點及規劃八堡圳全線整體景觀，並優先執行員林市八堡一圳水岸廊道空間綠化；「北斗鎮河濱公園及水岸綠廊整備計畫」辦理北斗鎮河濱公園優化；「田中鎮八堡一圳周邊改善城鎮基盤環境計畫」辦理田中鎮高鐵段434、439地號土地景觀改善，可串聯三鐵跑水自行車道並作沿線休憩點之一。

其中2案是攸關全縣計畫有兩項，分別是「彰化縣環境景觀總顧問執行計畫」，為委託專業團隊輔導執行中或擬議中的各項公共建設，提供諮詢、審查及決策建議，提升各項縣政建設之環境品質；「彰化縣社區規劃師駐地輔導計畫」預計輔導縣內34個社區，將閒置空間或髒亂點轉化成展現在地特色與美學的新環境。

彰化縣政府城觀處指出，內政部2019年「城鎮之心工程計畫」執行績效評鑑暨工程督導考核結果，彰化縣整體表現「優點」，社區規劃師整體評鑑第3名，會以既有基礎，持續推動。

「城鎮之心工程計畫-溪湖綠色生活基盤營造計畫」延伸化溪湖糖廠至糖鐵濁水站沿線自行車廊道景觀設施，串聯溪湖中央公園至東螺溪廊道，提升生活品質。圖／彰化縣政府提供
「城鎮之心工程計畫-溪湖綠色生活基盤營造計畫」延伸化溪湖糖廠至糖鐵濁水站沿線自行車廊道景觀設施，串聯溪湖中央公園至東螺溪廊道，提升生活品質。圖／彰化縣政府提供
「彰化市蛻變展翅新世代公園改善計畫」辦理彰化市金馬公園整建。圖／彰化縣政府提供
「彰化市蛻變展翅新世代公園改善計畫」辦理彰化市金馬公園整建。圖／彰化縣政府提供
「北斗鎮河濱公園及水岸綠廊整備計畫」將辦理北斗鎮河濱公園優化。圖／彰化縣政府提供
「北斗鎮河濱公園及水岸綠廊整備計畫」將辦理北斗鎮河濱公園優化。圖／彰化縣政府提供

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