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台中清水衛生所耐震不足原地重建 預計明年底完工啟用

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水區衛生所為海砂屋，耐震不足，有安全之虞，今日拆除原地重建。圖／蔡其昌服務處提供
台中市清水區衛生所為海砂屋，耐震不足，有安全之虞，今日拆除原地重建。圖／蔡其昌服務處提供

台中市清水區衛生所有38年歷史，因氯離子過高，是海砂屋，耐震不足，台中市議長張清照爭取重建，今天舉行拆除重建動土典禮，預計明年底完工。重建後的衛生所增加6成空間，還可提供老人日間照護及幼兒空間，擴大服務能量。

位於清水區中山路的清水區衛生所，經鑑定氯離子高出標準5倍，為海砂屋，耐震不足，有安全之虞，而且內部空間窄小，不敷使用，今日拆除原地重建。

台中市議長張清照表示，感謝中央及地方大力合作重建清水衛生所，未來有了新場所，工作更安全而且有士氣，鄉親可以享受更好的服務，是地方之福。

台中市副市長陳子敬表示，衛生所是守護民眾健康的第一道防線，清水區衛生所屋齡已達38年，建物是海砂屋，重建刻不容緩，市府爭取中央衛生福利部補助3400萬元，市府自籌編列1718萬元，合計5118萬元，將興建地上5層、地下1層的新衛生所。

陳子敬說，重建後的衛生所總面積約1084.11平方公尺，較原面積多58%空間面積，候診空間及候診室增加，同時增設兒童發展測驗室及獨立日間照顧空間，以提供醫療、預防保健及長期照護服務；在衛生所重建期間，衛生局已暫時遷移至清水區公所1樓，服務不打折。

立法院副院長蔡其昌表示，很高興清水衛生所拆除重建工程終於啟動，5年前他就曾與王立任、楊典忠議員共同辦理會勘，感謝蔡英文總統通過前瞻基礎建設預算，才能夠順利爭取中央3400萬挹注，並配合市府自籌款1700萬，共計5100萬經費興建地上5層、地下1層的衛生所。

蔡其昌說，感謝前後兩任市長及議會全力支持這項重要建設，未來改建完成後將有一個安全的環境，同時也增加近60%的空間來服務更多清水鄉親。

台中市清水區衛生所為海砂屋，耐震不足，有安全之虞，今日拆除原地重建。圖／蔡其昌服務處提供
台中市清水區衛生所為海砂屋，耐震不足，有安全之虞，今日拆除原地重建。圖／蔡其昌服務處提供

衛生所 台中市 海砂屋

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