南投縣規畫推綠能處理中心處理垃圾 環保署公告法規

南投縣垃圾極度依賴外縣市焚化爐處理，導致垃圾堆積如山甚至引發火災，南投縣政府規畫興建綠能永續中心，將垃圾再細分回收再利用，並將可燃性物質製成固體再生燃料。環保署最近也公告，一般廢棄物得作為固體再生燃料原料，讓南投縣推動再生燃料在法規和標準建置獲得依據。

南投縣垃圾委外處理，但難度逐年增加，除了底渣回運處理、代燒意願不高，還增加垃圾處理費用，南投縣環保局提出綠能永續處理中心，送環保署審核，希望一舉解決垃圾處理問題。

環保局表示，綠能永續處理中心主要就是將垃圾再減量，進行更精細分類，紙類、塑膠、廚餘，就占垃圾中的8成都可再利用，紙類、塑膠再製做為垃圾衍生燃料。廚餘則脫水乾燥做為肥料和厭氧發電，剩下的金屬、陶瓷剩不到一成。環保局也正在尋找工廠合作，未來使用燒煤或重油鍋爐，改用垃圾衍生燃料，完成垃圾永續利用，逐漸消化累積的垃圾。

環保署也為垃圾轉為燃料，推動法規及標準建置。環保署廢管處今年2月22日公告「一般廢棄物清除處理方式」，在附表中規定，一般垃圾及事業員工生活產生之廢棄物得作為固體再生燃料原料，以燃料化方式再利用。

固體再生燃料原料是能源替代燃料之一，可提供工業鍋爐、水泥旋窯、煉鋼熔爐及煉焦爐、專用燃燒發電設備使用，可以有效去化南投縣垃圾。