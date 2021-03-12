鄉代會主席當選理事長 二水農會變天

彰化縣26鄉鎮市農會今天召開理監事會議，二水鄉農會由二水鄉代會主席藍世雄當選理事長，前總幹事吳奇煒當選常務監事，理監事會決定不續聘總幹事蔡文琳，不過蔡文琳表示他將會再登記第二輪遴聘作業，農會變天也將會牽動下屆鄉長、代表會、縣長選情。

二水農會理監事會選舉今天由二水鄉代會主席藍世雄與二水農會前總幹事吳奇煒聯手扳倒原欲尋求連任的現任理事長蔡瑞祥和績優總幹事蔡文琳，理事長選舉藍世雄以5票勝蔡瑞祥4票，總幹事遴聘蔡文琳僅拿到4票，理監事會決定不予續聘。

由於二水農會僅蔡文琳登記遴聘總幹事，需再進行第二輪登記遴選總幹事，蔡文琳表示，他將會登記第二輪遴選，因為今天鄭金成理事的母親上午告別式後就要送火葬場，為了挺他，鄭金成向媽媽擲筊後，僅送行到半途，就由長孫代替，鄭金成急駛回頭趕赴理監事會投票，蔡文琳說，理事這樣的相挺，讓他非常感動，在二水農會服務41年的他，也決定要再戰第二回。

由於二水農會選舉摻雜先前鄉長選舉恩怨，農會變天由偏綠的藍世雄當家後，必會影響下屆的鄉長和縣長輔選態勢。