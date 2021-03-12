南投水里農會總幹事難產 將牽動兩年後鄉長改選

水里鄉農會一直是國民黨籍的天下，今年農會選舉異常激烈，現任理事長蕭志全遭到挑戰派對手的「逆襲」，不但原有會員代表席次痛失優勢，更導致理、監事選舉及推舉新任總幹事全面都輸，僅管總幹事人選有資格待認定，但已將牽動國民黨未來水里鄉鄉長、縣議員的選舉。

水里鄉農會原任理事長由國民黨籍縣議員蕭志全擔任，今年同黨籍縣議員陳淑惠和民進黨籍水里鄉長陳癸佑合作，組成農會挑戰派，選前挖角現任派農會代表，導致農會權力結構變天，昨天理事會決議不續聘現任總幹事後，原本有代理第一順位為秘書蕭淑霞，但有理事提出蕭「行政不中立」並不適任，決議由第二順位資格的會務部主任賴粟暫時代理總幹事職務。

南投農業處指出，水里農會新任理事會決議有違農會法，之後有可能造成總幹事「鬧雙胞」，或會務推動困難，引發嚴重爭議，決議不僅會被撤銷，新任理事最重也可能被解除職務，但表決已通過，將會把相關決議呈報農委會核定。

針對國民黨籍南投縣議員陳淑惠「志在鄉長」，結合現任鄉長陳癸佑，組成農會挑戰派將現任派拉下馬，陳淑惠說，「政治沒有永遠的朋友、敵人，水里鄉基層平時來往無藍、綠之分」，強調現任派不要將農會選舉結果推給藍、綠，應先檢討「誠信」兩字，希望未來由新的經營團隊展現新氣象。

而草屯鎮農會新任理監事選舉雖平和產生，現任總幹事蕭忠郁在草屯鎮農會工作超過30年，擔任總幹事8年，是唯一候聘的人選，卻在日前突提退休申請，據傳蕭忠郁的閃退交棒，有「被退休」的說法，應是新經營團隊另有屬意人選，協調後蕭決定轉身放下，快速由人評會通過，目前並無影響未來鎮長改選的佈局。