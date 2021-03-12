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二林鎮東螺溪木棉花怒放 公所掛牌讓民眾尋求「名字」

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林鎮東螺溪畔的木棉花盛放如火，美不勝收。記者簡慧珍／攝影
二林鎮東螺溪畔的木棉花盛放如火，美不勝收。記者簡慧珍／攝影

南彰化木棉樹花開燦爛，二林鎮木棉花季今天揭牌，從溪湖鎮左轉與二林鎮交界的代馬橋，長約1.4公里的木棉花夾道盛開，吸引遊人前往拍照，二林鎮長蔡詩傑和鎮公所主管吹薩克斯風演奏經典歌曲「木棉道」，為今天揭牌典禮平添浪漫。

蔡詩傑說，今年受疫情影響，不設攤位，沒有特定活動，純粹鼓勵民眾抽空到二林鎮東螺溪畔走春賞花，去年鎮公所為450多棵木棉樹掛上英文名牌，遊客可到和自己英文名字相同的木棉樹合影留念，今年延續這項活動，木棉樹一樣掛英文名牌，請遊客自行尋找「我的名字」。

二林鎮公所今天在華崙里東螺代馬橋300公尺處，舉辦二林木棉花道標示牌揭牌活動，二林鎮農會華崙太鼓班負責開場表演，鎮公所接著送完茶花及桂花的樹苗，再由鎮長蔡詩傑和鎮公所主管帶民眾漫步木棉道，壓軸好戲是舞夢精靈舞蹈班班員表演佛朗明哥披肩舞，蔡詩傑、圖書館館長張朝淳、農業課長謝宗謀、幼兒園長林娟伊合奏民歌「木棉道」，為今天揭牌儀式畫下精彩句點。

二林木棉花道平時由華崙社區環保志工維護環境整潔，過去東螺溪西畔路窄人車較少，木棉花季一直是當地居民的私房景點，鎮公所為推廣二林四季美景，去年2月底開始舉辦木棉花季活動，這裡的木棉花屬於橙黃花，「數大便是美」，吸引上萬賞花人潮。目前二林木棉花開約五成，花季可能3月底結束，鎮公所請民眾做好防疫措施，到二林鎮木棉道賞花。

二林鎮公所在木棉花期間的假日，將協請志工管制交通，以維護花道的賞花品質及安全，民眾前往之前可先到二林鎮公所小編臉書粉絲專頁瞭解每周花況，擇定時間前往觀賞。

彰化縣今年春季的木棉花季除了二林鎮，還有埤頭鄉、竹塘鄉。埤頭鄉木棉道長達4公里，也是夾道盛開，花落擲地有聲，竹塘鄉的最迷你，長約250公里而且是單側，特色為樹立獨立於漠漠水田之間的產業便道，景致特殊。

二林鎮公所有8人薩克斯風音樂隊，圖書館長張朝淳（左）是老師，指導鎮長蔡詩傑等人吹奏，今天演奏經典民歌「木棉道」。記者簡慧珍／攝影
二林鎮公所有8人薩克斯風音樂隊，圖書館長張朝淳（左）是老師，指導鎮長蔡詩傑等人吹奏，今天演奏經典民歌「木棉道」。記者簡慧珍／攝影

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