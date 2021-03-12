影／百名Foodpanda外送員站出來！控接單新制不合理

Foodpanda公司今年3月1日起，針對台中、彰化、南投等地實施薪資計算新制，宣稱外送員總報酬不變，遠程單更合理。但許多外送員上路跑單後實測發現，新制平均所得比舊制減少20至40%，引發外送員不滿。百名Foodpanda外送員今日在台中豐原集結抗議，要求Foodpanda平台恢復舊制薪資計算公式。foodpanda公司今日表示，foodpanda不斷嘗試建立管道加強制度溝通，強調本次薪酬結構調整並不存在減薪的疑慮，而是為了推動外送產業更正向的發展。

活動發起人藏劍表示，新制實施，導致許多外送員的平均時薪水準從原本的160至200元，大幅降低至100至150元，已明顯低於法定基本工資。勞動部在2019年專案勞檢指出，Foodpanda 為雇傭制型態，片面以承攬之名義將外送員平均薪資降至法最低時薪以下，已嚴重違反勞動基準法。

藏劍說，新制上路以來，每天計費方式都不一致，同樣遠程單3月1日可超過100 元，到3月3日只剩下不到60 元，還黑箱無處申訴。更別說原本1.5公里內的短程單57 元大幅降低到44 元，根本就是惡意降薪。

外送員便當表示，公司改制對於外送員是變相在增加工時，改成單日達標獎勵發放會導致原本的10小時的單量，現在需要上班14小時才能達標，

外送員阿盛說，東勢與新社因多山多河的地理因素，計費距離與實際本來就有落差，而新制計費距離與實際距離落差比以往還大，甚至高達2 倍以上。且東勢與新社市區規模小，近程單比例相對高很多，每單基準價57 元直落至44 元，加上每天單量達成後便不再計算趟次獎勵，讓整體收入損失超過20%。