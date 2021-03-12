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彰化縣4900位國一女生受惠 可免費接種子宮頸疫苗

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為防治子宮頸癌，彰化縣從2017年起，針對國一女生接種子宮頸疫苗迄今第5年。今年則從3月22日起，安排醫療團隊前往49所國中，免費為國一女生接種2價公費子宮頸疫苗。照片／彰化縣政府提供
為防治子宮頸癌，彰化縣從2017年起，針對國一女生接種子宮頸疫苗迄今第5年。今年則從3月22日起，安排醫療團隊前往49所國中，免費為國一女生接種2價公費子宮頸疫苗。照片／彰化縣政府提供

疼惜咱們的女兒！為防治子宮頸癌，彰化縣從2017年起，針對國一女生接種人類乳突病毒疫苗(俗稱子宮頸疫苗)，迄今第5年。今年則從3月22日起，安排醫療團隊前往49所國中，免費為國一女生接種2價公費人類乳突病毒疫苗，預計有4900名學生受惠。

彰化縣衛生局表示，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，2價人類乳突病毒疫苗可預防第16、18型人類乳突病毒相關子宮頸癌病變，防護率可達近7成，此疫苗以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較高，預防效益最佳。

為減少家長勞碌奔波，彰化縣衛生局會派員到全縣49所國中，提供便利的接種服務。

不過，衛生局提醒，接種疫苗並不能完全免除子宮頸癌發生，仍須定期接受子宮頸抹片檢查，抹片檢查能早期偵測癌前病變，因此疫苗與抹片雙管齊下，才能加倍保護女性，有效杜絶罹患子宮頸癌。如有相關人類乳突病毒疫苗接種相關問題，可洽詢彰化縣衛生局疾病管制科，電話:（04）7115141分機5103。

子宮頸癌 疫苗 衛生局

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