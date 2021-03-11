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國際評鑑拿3顆星最高榮譽 台灣古早味紅茶紅到海外去

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
吳家紅茶冰送古早味紅茶及金萱綠茶到比利時參加國際評鑑，獲3顆星最高殊榮。記者王昭月／攝影
吳家紅茶冰送古早味紅茶及金萱綠茶到比利時參加國際評鑑，獲3顆星最高殊榮。記者王昭月／攝影

台灣手搖茶飲品牌多到爆，10年前以街頭攤車起家的連鎖茶飲「吳家紅茶冰」，今年首度將招牌茶品古早味紅茶、金萱綠茶送到歐洲的國際風味評鑑所，雙雙拿下3顆星的最高殊榮。

國際風味評鑑所堪稱「食品界的米其林」，由歐洲頂級名廚、品酒師及飲料專家組成評審團，吳家紅茶冰這次初試啼聲送檢，沒想到送出兩項基本款茶品竟然征服評審，在比利時評鑑綜合評分都超越90分，獲3顆星肯定。

一般送歐洲評鑑的紅茶都不加糖，吳家紅茶冰的紅茶標榜古早味，堅持將摻糖帶甜的茶品送評鑑，台灣的古早味反而受國評審驚豔。

副總經理游川弘表示，當時吳家紅茶要參賽，有人還說，「你們這麼平價，且是攤車品牌，怎麼拿到國際上」，所幸他沒讓台灣漏氣，反而展現台灣手搖飲的軟實力。

人在海外吳家紅茶冰董事長吳隆中今天以視訊方式表示，招牌古早味紅茶是選用少許台灣紅茶加上錫蘭紅茶熬製而成，目前台灣約有470多家加盟店，集中在中南部，大陸及越南也分別布局市場。

在國際評鑑獲殊榮的「吳家紅茶冰」，製程要求品管嚴謹。記者／王昭月翻攝
在國際評鑑獲殊榮的「吳家紅茶冰」，製程要求品管嚴謹。記者／王昭月翻攝

品牌 米其林

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