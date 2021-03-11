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南投農林漁牧普查5月開始 為農業轉型發展做好準備

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府舉辦農林漁牧普查幹部研討會，希望藉調查掌握南投縣農業人口和農業現況，作為農業政策訂定參考。圖／南投縣政府提供
南投縣政府舉辦農林漁牧普查幹部研討會，希望藉調查掌握南投縣農業人口和農業現況，作為農業政策訂定參考。圖／南投縣政府提供

南投縣農林漁牧業普查5月1日至6月30日展開，南投縣政府今天舉辦幹部研討會，邀集各鄉鎮市普查幹部就規劃及時程進行討論。副縣長陳正昇說，南投農業人力日漸不足，希望藉由普查，精確掌握農業人口及生產投入人力情形，為農業發展作好準備，避免國內農作物生產過剩情況一再發生。

陳正昇說，南投是農業大縣，格外重視農林漁牧業普查，「南投縣農林漁牧業普查處」已在3月2日成立，將動員主計人員、農業行政人員、村里幹事約650名人力，自5月1日為期2個月，針對5萬2千多戶農家進行訪問。

農業處等單位報告普查作業要點、工作流程及重點，各單位人員也針對如何辦好各級普查人員遴訓、實地判定訪查及普查訊息傳播工作進行報告。農業處長陳瑞慶、民政處長吳燕玲希望普查人員共同努力做好普查，也提醒普查員家戶訪查時注意安全。

陳正昇說，普查最容易被民眾誤認為詐騙或扣稅用途，普查員需學習向民眾說明解釋；南投縣農業人口流失老化，蒐集農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等資料，可掌握農糧產業結構、友善環境耕作等生產資訊，協助政府訂定更精確的農業政策，幫助農業轉型發展。

南投縣農林漁牧普查將從5月展開，希望掌握精確的農業資訊，作為農業政策訂定參考。圖／南投縣政府提供
南投縣農林漁牧普查將從5月展開，希望掌握精確的農業資訊，作為農業政策訂定參考。圖／南投縣政府提供

南投縣農 老化

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