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彰化郵局捐款和白米 及時雨照拂喜樂院民巷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化郵局局長李瑞華和郵局人員、青農陳致嘉今到二林喜樂保育院捐款和捐白米。圖／喜樂提供
彰化郵局局長李瑞華和郵局人員、青農陳致嘉今到二林喜樂保育院捐款和捐白米。圖／喜樂提供

彰化郵局與二林鎮青農陳致嘉合作，紅龍果在郵政商城上架販售，銷路暢旺，今天彰化郵局局長李瑞華到二林喜樂保育院捐贈白米、銷售火龍果回饋金與義賣祝賀就職花盆所得，當場又自掏腰包捐款1萬元，讓二林喜樂保育院相當感動。

二林喜樂保育院長林玉嫦和行政人員、院生熱烈歡迎李瑞華和陳致嘉到來；林玉嫦說，彰化郵局長期照顧二林喜樂保育院院生，2005年捐款3萬元認養愛心樹、每年認養愛心攤位，還團購喜樂愛心水餃，長期關懷二林喜樂的急公好義精神令院生感激在心。

青農陳致嘉經營晞品果園，紅龍果在郵政商城上架第5年，每賣1箱捐10元給喜樂，今天捐出公益回饋金1萬2000元。彰化郵局局長李瑞華代表郵局捐贈100包白米，又捐出他就職典禮收到的盆栽義賣1萬8500元，及當場自掏腰包加碼1萬元，二林郵局局長張仁志也共襄盛舉捐款5000元。

二林喜樂保育院目前有院生260人，面對老化，新冠肺炎疫情，去年營運相當辛苦；今年開春收到彰化郵局愛心捐款和物資，如同及時雨；李瑞華說，期許彰化郵局棉薄之力能發揮拋磚引玉效果，引起更多人關懷偏鄉弱勢族群。

郵局 捐款 愛心

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