轉發多篇未求證農場文 彰化副縣長林田富：釣魚網站入侵

彰化縣副縣長林田富今年3月初才走馬上任，就遭人質疑時常傳播假訊息，身為法學博士卻未查證就分享多篇農場文，沒有資訊判讀能力，對此林田富指出，是因手機曾遭釣魚網站入侵，導致社群軟體有自動發送不當訊息連結，在第一時間得知消息，馬上關閉私人臉書。

彰化縣磺溪文化永續協會的前理事長楊子賢在臉書上貼文批林田富轉傳許多來自「琪琪看新聞」、「趣享網」等內容農場的文章，來源複雜導致資訊無法相信，像是分享「剛剛！美國官方正式承認！新冠病毒源頭的確在美國」、「美軍機密情報爆發：半年前就預警病毒爆發，果然是生化戰爭？」、「目標2035！500架隱身戰機8艘航母20艘戰略核潛艇，中國軍力踏步邁進」、「特朗普對華政策失敗，還幫助中國更加強大」等文章。

楊子賢也指出，去年林田富公開轉載約110篇類似的文章，頻率接近每三天一篇，應證了他是極為認真的資訊戰在地協力者，台灣成天受到中共的文攻武嚇，王惠美任命的副縣長不站在台灣立場，甚至轉傳許多內容農場歌功頌德中共軍力的資訊。讓人不禁想問王惠美選任副縣長的標準是什麼？這樣的個人言行，能擔任彰化縣的副縣長嗎？

對此林田富今指出，已多年未進行FB貼文發布消息，昨天接獲在自己FB有不當意向推播，是因手機曾遭釣魚網站入侵，目前關閉私人臉書，以免再給釣魚網站機會傳遞不當消息，也呼籲大家注意陌生訊息不要隨便點連結。