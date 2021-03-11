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彰縣偏鄉小校小學生改善菜園土質 今自製復育土壤神器

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
民靖國小教小朋友製作蚯蚓繁殖箱的步驟。圖／民靖提供
民靖國小教小朋友製作蚯蚓繁殖箱的步驟。圖／民靖提供

「蚯蚓加油！」彰化縣民靖國小小朋友今天為蚯蚓製作繁殖箱，完成鋪墊有機質和土壤，放下蚯蚓，只見牠們努力扭動細長身體鑽進土裡，小朋友忍不住加油，期待蚯蚓大量繁殖，成為肥沃校園菜圃的好幫忙。

民靖小朋友曾經製作一個蚯蚓繁殖箱，成功養育多隻蚯蚓，「放生」校園當復育土地的「勞工」，小朋友看見蚯蚓鬆土的功能，相當感興趣，本學期又在教師指導之下製作兩個繁殖箱，每箱10尾蚯蚓，目標是送給鄰近農民放生菜園幫忙鬆土。

小朋友按照步驟，在空箱鋪隔水紙板，再依序鋪上椰槺介質土、樹葉、咖啡渣、碎紙、生菜葉、大片撕碎的廢紙、活性廚餘菌種、蚯蚓有機肥土，最後放入蚯蚓，蓋上紙板與箱蓋，放置陰涼通風處，讓蚯蚓在繁殖箱裡生長、工作、繁殖。

女生比較害怕蚯蚓蠕動的模樣，游安琪和羅巧妤都說不敢觸摸，蔡岑瑜以前跟父親去釣魚，看過也摸過蚯蚓，知道可以用蚯蚓做很多事。劉聖杰表示，等蚯蚓繁殖數量增加，他要送給農民放在菜園翻土。

竹塘鄉民靖國小校長李瑞緻說，偏鄉小校為留下學生和招生，教學團體絞盡腦汁設計創意課程，身為校長的她申請上級補助經費，也寫計畫對外募款，每年要募集40、50萬元辦理課後輔導及才藝課程。

上學期民靖請專家教小朋友種水耕蔬菜，而校園本來就有土耕蔬菜，土壤乾燥，她覺得澆水濕潤還不夠，跟教學團隊討論後，設計繁殖蚯蚓的課程，請蚯蚓擔任復育土地的神器，同時應用食農教育幫助小朋友了解與動植物共生共好的理念。

民靖國小小朋友製作蚯蚓繁殖箱。圖／民靖提供
民靖國小小朋友製作蚯蚓繁殖箱。圖／民靖提供

農民 放生

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