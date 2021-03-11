即將試營運！台中捷運警察隊揭牌 專責警力守護維安
台中市長盧秀燕宣布台中捷運綠線即將於3月25日至4月23日間重啟試營運，並於4月25日正式通車，負責維護捷運安全的捷運警察隊歷經1年多來的籌備，今天上午由副市長陳子敬、警察局長楊源明、交通局長葉昭甫及臺中捷運公司董事長林志盈等人共同主持揭牌典禮，現場多位貴賓參與盛會，全場氣氛熱絡，為臺中捷運寫下歷史新頁。
副市長陳子敬指出，臺中捷運綠線(烏日文心北屯線)橫跨北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，連結市中心及臺中高鐵，全程16.71公里，共計18站，由沿線6個分局（第二、第三、第四、第五、第六、烏日分局）負責治安轄管，為強化捷運安全維護，特成立捷運警察隊，該隊隊部設置於捷運舊社站共構行政大樓5樓，有效提升行政效率與強化勤務派遣效能。
捷運警察隊配置警力45名，為了遴選經驗豐富、反應機敏之優秀員警，由300多名報名甄試佐警中，經過資格審查、筆試、面試等多階段擇優錄取，並先後前往臺北市捷警隊及中捷公司實習，執勤技能嫻熟，有效精實捷運警察隊陣容。
鑒於台北捷運發生無差別殺人攻擊案件，鐵路局發生員警遭襲案等，為確保乘客及執勤員警安全，捷警隊員警執勤除攜行一般警用裝備外，另配備包括電擊槍、氣動式捕捉網、防(彈)韌衣、防暴叉等特殊裝備，加上編排雙警執行捷運車廂安全維護，並針對重要站體編排守望崗勤務，強力防制治安事件發生，確保每一位市民安心搭乘捷運、平安順利返家。
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