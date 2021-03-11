植樹節種回原生樹 南投久美國小種下原住民族神樹神花

南投縣信義鄉久美國小通過原民會審核，去年轉型為民族實驗小學，今年初不僅得到南投林管處及台大實驗林的協助，與學校師生完成布農族石板屋建構，今年植樹節前，更種下原住民族的神樹雀榕及神花金草石斛蘭，以豐富校園綠色生態，做為師生環境教育的最佳教材，並在校園內共同種下山櫻花，提早過一個有意義的植樹節。

久美民族小學表示，神樹雀榕（yono）是天神降臨及回到天上的天梯，進行迎神祭時，勇士會砍下神樹茂盛的樹枝，讓天神從天梯下來；神花金草石斛蘭（fiteu）是作為神聖的標記，鄒族人認為「戰神認得這個標記，這樣才能參加儀式」，象徵著鄒族的精神。

校長田春梅表示，不只雀榕、金草石斛蘭，山櫻花也與傳統農事息息相關，每年二月至三月間，當原住民看到山櫻花綻放，就表示小米播種祭的開始，因此植樹前，一方面推廣植樹綠美化，也進行環境教學，與南投林管處共同舉辦植樹活動；當全校師生一同種下屬於部落的原生種，也獲得大家熱烈的掌聲。