名廚郭主義指導「阿美師」炒菜 保證七彩蝦球甜筒開胃

鳳梨出口對岸受阻，高麗菜價沒起色，中華民國果菜合作社聯合社今天邀請古睢型男主廚郭主義，展示10道鳳梨和高麗菜的佳餚，並和縣長王惠美一起製作七彩鳳梨蝦球，都是使用彰化縣在地蔬菜，盛裝在甜筒裡，適口性老少咸宜。

全國約210個果菜合作社參加中華民國果菜合作社聯合社，平日協助農民運輸，菜價疲軟時加強網路電商平台功能，呼籲消費者直接上網（網址：https://www.fvc.org.tw/)訂購，目前每箱金鑽鳳梨一箱9至11顆（鳳梨有大有小）連同運費500元送到家。

藝人江志豐、藝人江志美到場獻唱挺農民，帶動氣氛之後，有「亞洲廚皇」古錐師之稱的名廚郭主義登台負責切食材和指導，縣長王惠美掌廚炒七彩鳳梨蝦球。郭主義說，其實他自備一顆鳳梨當主菜，到彰化縣吃了一片鳳梨，發現彰化鳳梨非常可口，於是他把自備的鳳梨放在後台，改用彰化鳳梨當主菜。

重頭戲登場，郭主義切鳳梨丁，王惠美開爐炒菜，卻轉不開瓦斯爐火，郭主義關心地問：「縣長會開瓦斯爐嗎？平常會做菜嗎？」王惠美不服氣地回答：「我可是阿美師欵。」打開爐火，郭主義在一旁指導，不沾鍋冷鍋冷油即可下料，王惠美這時笑說：「其實我當縣長行銷農產品，開始學作菜的啦！」語畢全場哄笑。

郭主義一面說，王惠美右手拿鏟子不停拌炒，蝦仁丁炒到出味，放薑末去腥，炒香後，再放入金鑽鳳梨丁拌炒片刻，接著倒入三種顏色的彩椒丁、料理米酒、鹽、胡椒、葱末和芹菜末，最後倒入芡粉汁，拌炒幾下大功告成，分別盛裝入霜淇淋杯；王惠美從媽媽的角度說，這道菜很「開脾」，如果孩子食欲不好，可以做這道菜提振胃口。

郭主義展示10道鳳梨和高麗菜的菜餚，都很家常卻可口，包括鳳梨炒木耳、鳳梨豬肋排。苦瓜鳳梨雞、鳳梨蝦仁炒飯、鳳梨炒肉片、高麗菜炒培根、高麗菜滷五花肉、麻油高麗菜松阪豬、高麗菜生菜沙拉、龍蝦高麗菜捲。

「網路電商來相挺．相約逗陣挺農民．臺灣農產真正讚」中華民國果菜合作社聯合社理事主席謝永璋說，將以中華民國果菜合作社聯合社為主體，結合台灣各農民團體，辦理網路行銷模式來幫農民行銷，可避免中間商剝削，創造農民最大收益，讓民眾買到的台灣農產品能物超所值，把臺灣的品牌蔬果推廣到全國，達到地產地消、農業、民生三贏的局面。