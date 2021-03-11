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彰化啟用首座綠能雲端資料中心 降低校園維護負擔

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰安國中今天啟用縣內第一間縣網綠能雲端資料中心，打造節能整合應用的綠能機房，預計可以降低學校機房建置及維護費用。記者林敬家／攝影
彰安國中今天啟用縣內第一間縣網綠能雲端資料中心，打造節能整合應用的綠能機房，預計可以降低學校機房建置及維護費用。記者林敬家／攝影

一般中小推動電腦網路教育，常是由各校自行架設伺服主機、建置及維護資訊系統，但對偏遠地區、小型學校言，加重了教師教學以外的負擔，彰化彰安國中今天啟用縣內第一間縣網綠能雲端資料中心，打造節能整合應用的綠能機房，預計可以降低學校機房建置及維護費用。

彰化縣綠能雲端資料中心今天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美到校參觀綠能機房，王惠美說，為提升全彰化縣學校的電腦網路教育，向教育部爭取到1800萬元，加上縣府配合款245萬元，建置彰化縣第一間綠能雲端資料中心，讓全縣師生都能擁有穩定、不斷電的學術網路，並進行科技資訊教育。全縣214所國中小的校園機房集中之後，實體的伺服機就可減少，也降低了維護費用，並提升資安防護的能力。

有學校老師指出，以往為維護資訊系統，常是教師兼任資訊組長，近來資訊服務與網路環境太過複雜，有限能力也可能造成資訊安全的隱憂，校園機房集中到縣市教育網路中心，由專責人員進行維運較有保障，也讓教師能專心備課與教學。

彰安國中是縣內明星學校，2020年一舉奪得教育部教學卓越獎全國金質獎，但創校53年，學校而一直沒有室內活動空間，縣府也協助學校爭取教育部補助共890萬元新建半戶外風雨球場，今天也一併啟用，將能增加師生體育教學空間。

彰安國中校長林麗觀表示，學校有了這一座半戶外球場，學生下雨天可以在籃球場上課和運動，學校有體育班，迫切需要這個場地。

彰安國中今天啟用縣內第一間縣網綠能雲端資料中心，打造節能整合應用的綠能機房。記者林敬家／攝影
彰安國中今天啟用縣內第一間縣網綠能雲端資料中心，打造節能整合應用的綠能機房。記者林敬家／攝影
彰化縣府協助彰安國中爭取教育部補助共890萬元新建半戶外風雨球場，今天啟用。記者林敬家／攝影
彰化縣府協助彰安國中爭取教育部補助共890萬元新建半戶外風雨球場，今天啟用。記者林敬家／攝影

教育部 王惠美

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