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影／蔡其昌爭取7100萬自來水管線汰換 呼籲珍惜水資源

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲和清水自來水老舊管線汰換工程。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲和清水自來水老舊管線汰換工程。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌爭取7100萬經費，進行大甲和清水自來水老舊管線汰換工程，解決管線漏水等問題，今天和相關單位會勘，蔡其昌表示，專家說今年台灣下半年雨水會比過去相對豐富些，但上半年仍缺水，他呼籲大家節約用水，珍惜水資源

今天的會勘邀台灣自來水公司第四區管理處長穆岳鈞、台中市議員施志昌、楊典忠、王立任及大甲區頂店里長梁福昌、江南里長李文登、平安里長周寶惜、文武里長葉淑惠、清水區中興里長蔡興達與靈泉里長顏貽松等人會勘大甲、清水二地自來水老舊管線汰換工程，爭取7100萬進行管線汰換，共計超過1300用戶受益。

台中市大甲區頂店里等4里，和+清水區中興里及靈泉里的自來管線已埋設超過20年，目前這些里內自來水管係依據當時用水情況佈設管徑40到150公釐塑膠管，管線老舊且已逾使用年限，致區域管線漏水嚴重，地方困擾，蔡其昌接獲地方反映後向自來水公司爭取經費。

蔡其昌表示，他每年都向自來水爭取預算並督促自來水進行汰管工程，尤其當今水資源亮紅燈，將老舊管線滲漏問題解決，就會有多出來的水供人民使用。這次爭取7100萬經費，將既有的PVC塑膠管升級DIP鋼管，讓用水品質更安全，讓我們共同守護台灣珍貴水資源。

施志昌說，老舊自來水管線如果沒有滲漏破損，水壓不足問題也能同時改善獲得改善，工程完成後將可大大提升施工區域之水量、水壓之供水品質，完工後也要求自來水公司將路面重新刨除加封，提升道路品質。

王立任、楊典忠議員呼籲全民共同節約用水，未來汰換工程進行時，若有新用戶申裝自來水可減少路修費支出，也請里長協助宣傳。

水公司處長穆岳鈞表示，這次工程將全面汰換PVC舊管升級為DIP新管，管線口徑為100到200公釐，總計長度9690公尺，預計1明年6月底前完工。

立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲和清水自來水老舊管線汰換工程。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲和清水自來水老舊管線汰換工程。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲和清水自來水老舊管線汰換工程。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲和清水自來水老舊管線汰換工程。記者游振昇／攝影

蔡其昌 水資源 漏水

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