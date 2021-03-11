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南投縣東埔溫泉區有新風貌 斥資3.4億整合浴火重生

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影

多年來已顯老舊的南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新，水質絕佳的碳酸氫鈉泉，更在疫情趨緩後，吸引遊客對東埔新風貌的驚豔，而且好評如潮，旅宿住房率更屢創新高。

縣長林明溱昨天主持竣工典禮後表示，東埔溫泉是國內老牌的溫泉聖地受國內外遊客喜愛，但因環境設施老舊、招牌管線景觀雜亂，遭逢新冠疫情衝擊，去年初開始生意一度陷入困境，幸好南投縣府適時專案提報計畫，爭取列入中央前瞻建設亮點方案，從基礎建設更備更新著手，搭配縣府自籌5400多萬元配合款，終於讓溫泉區如浴火重生般，吸引大批遊客重遊。

林明溱說，為了打造東埔溫泉區新品牌形象，特邀國際級設計大師蕭青陽打造逐鹿傳奇入口意象，並設計相關文創產品，將持續結合地方創生行銷宣傳，歷經「南投溫泉季-東埔漫漫游」、玉山戀東埔情東埔溫泉季、草坪頭櫻花季、風櫃斗梅花季等活動帶動下 ，已讓東埔觀光區住宿一房難求。

中華民國溫泉協會理事長李吉田，昨天也為東埔及北港溪溫泉參加「2021台灣好湯溫泉區金泉獎」網路票選賣力拉票；表示南投縣有不錯的山岳溫泉軸線資源，美人湯的泉質，結合藝術家與在地創生，打造出更具深度知性美感的南投溫泉的魅力新風華。

南投縣政府並指出，為鼓勵民眾在「2021台灣好湯溫泉區金泉獎」網路票選活動中支持南投縣溫泉區，縣府再加碼獎勵，當南投溫泉區個別票數門檻達3萬、5萬、7萬、9萬，將抽出住宿券等優質好禮，突破10萬票再加碼抽出 Switch、SHARP 電視、登山自行車等大獎，歡迎大家一起投票支持在地溫泉區。

南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影
南投縣信義鄉東埔溫泉區，在中央地方投注3.4億元經費下，目前已全部整合煥然一新。記者黑中亮／攝影
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溫泉季 疫情

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