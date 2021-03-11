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台中郵局響應捐熱血 贊助1.5萬份贈品

中央社 / 台中11日電

受到疫情影響，民眾捐血意願降低，台中郵局響應「捐熱血、郵愛心」活動，即日起到31日為止，提供1萬5000份贈品，希望能募集1萬5000袋熱血，挹注血庫安全存量。

台中郵局今天出動郵政寶寶在台中捐血中心感謝熱心捐血民眾，只要民眾在活動期間前往指定的38處捐血站，捐血1袋就贈送超商50元商品卡或攜手防疫明信片1份，數量有限，送完為止。

台中捐血中心主任林冠州表示，中彰投和雲林地區每天的血液消耗量就要1800袋，需血量非常大，目前血液庫存量平穩，安全庫存量約8天，但接下來有清明節連假，還有各級學校即將放春假，可能進入血荒期，呼籲熱心民眾前來捐血，維持安全庫存量。

林冠州指出，由於AB型血型的民眾較少，使用量也比其他血型少，日前因為AB型血液庫存量充足，而請暫緩捐血，但現在已緩和，呼籲各血型民眾都能來捐血。

林冠州說，只要17歲以上就能捐血，根據統計，捐血主要的年齡層約30歲到50歲之間，如今進入高齡社會，希望捐血年齡能下降，首次捐血的民眾，捐血中心會贈送神秘小禮物，歡迎年輕人踴躍捐血。

台中郵局企劃行銷科業務襄理黃建銘表示，今年共規劃38處捐血站募集熱血，13日上午9時30分到下午4時，將在大買家國光店擴大舉辦捐血活動，除有加碼捐血贈品及摸彩活動外，還有明信片書寫推廣及郵票選美活動，邀請社會大眾發揮大愛，加入捐血行列，行善救人。

捐血中心 郵局

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