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信義鄉聯外道路年久失修村民出入不便 林明溱允諾改善
南投縣信義鄉有多條聯外道路年久失修，路面崎嶇不平坑洞處處，造成明德、神木村民出入不便，縣長林明溱特別前往實地會勘，發現嚴重影響當地民眾出入農作及農產運輸交通安全，當場允諾責由縣府工務處盡速測設發包改善。
林明溱指出，山地偏鄉道路常受天災及氣候影響，信義鄉不僅明德村信維巷及神木村第7鄰聯外道路，路面龜裂破損嚴重，聯外農路更損壞嚴重，首先會勘明德村8鄰信維巷十甲地區，發現農園廣闊、居民住戶不少，但唯一的聯外道路已多年沒有整修，經過村長吳瑞龍反映陳情，實地看過後確認有必要立即改善，將優先將兩段分別為長寬60公尺、4公尺及42公尺、5公尺的路面，重鋪PC路面
而20公里外的神木村第7鄰隆華國小附近的聯外農路，全長600公尺路面同樣有損壞嚴重情形，造成當地民眾出入的困難，而地方農作、農產運輸，也交通安全的問題，縣長林明溱踏勘後指出，神木村一次修復經費超過200萬元，考量全縣需要改善的道路眾多，將先改善其中較嚴重的300公尺，剩下的路段，則列入後續計畫，逐步推動改善。
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