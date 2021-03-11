宮廟和企業響應捐贈LED爆閃燈 提升大甲警分局轄區安全

為加強台中市大甲、大安、外埔、后里等區交通安全，大甲警分局轄區大甲都城隍廟、仲信超市、昆田機械、豐興鋼鐵、警察志工后里分隊、大甲鎮瀾宮與無極三清總道院等宮廟與企業共同響應，昨天共同捐贈150組太陽能LED爆閃警示燈，提供警方設置在轄區內的重要路口、易肇事路段及燈光昏暗等轉彎路段，提醒用路人行經路口時能提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況。

經統計，大甲分局去年共裝設36組太陽能LED爆閃警示燈，分局轄區全般交通事故較前一年減少416件(減少10.16%)，死亡交通事故減少1件1人（減5%），確實能有效防制車禍發生，昨天轄區內宮廟與企業共同捐贈150組，提醒用路人行經各路段和路口時要減速慢行，並注意路況及車況，能達到警示嚇阻的效果，扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

大甲分局長李建興接受捐贈時表示，大甲分局轄區遼闊，有些偏僻地區路口未設置交通號誌，民眾開車或騎車經常發生交通事故，他感謝宮廟與企業共襄盛舉做善事，為轄區易肇事路段點亮行車安全的光明燈，他頒發感謝狀感謝捐贈者熱心公益，也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。