影／大甲媽下月遶境 企業捐營養品今過火將送信徒志工

大甲媽遶境下月9日晚上起駕，營養補給品業者益富公司今天捐贈營養補充品，將免費提供200箱營養品給信徒和志工飲用，也將送2000頂大甲鎮瀾宮紀念帽，鎮瀾宮董事長顏清標今天主持過火儀式，企業也將在遶境期間安排服務車供信徒休息。

今天的營養品過火儀式由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤和益富公司執行長馬述壯等人共同主持，顏清標說，媽祖遶境期間大家一定會流很多汗，會比較疲勞，需補充營養和水，這是專為國人調配的營養品，有媽祖加持下，讓大家越走越有精神，顏清標表示，此品牌已有近40年歷史，一定安全可靠。

益富公司表示，大甲鎮瀾宮是台灣媽祖信仰的重鎮，每年超過百萬參與遶境活動的信徒，在9天8夜的遶境路程面臨天氣和腳程的雙重考驗，為了讓信徒體力保持最佳狀態，專為國人體質研發近40年的益富營養品公司，今年共襄盛舉捐贈大甲鎮瀾宮廟方「益富益力壯Plus優纖營養均衡完整配方8入禮盒組」，在遶境進香途中提供營養品幫助信眾補充多元營養跟優質蛋白，還有香客服務車，走累了可以暫時上車休息，落實「用營養支持信仰」。

益富公司表示，捐贈200箱「益富益力壯Plus優纖營養均衡完整配方8入禮盒組」，奶素可食、易開罐設計隨開隨喝，讓鎮瀾宮廟方提供給工作人員、進香信徒補充優質蛋白質，多種維生素和礦物質，儲備好體力迎接遶境活動；該公司也將在遶境途中設服務站，送營養品試飲和2000頂大甲鎮瀾宮紀念帽給遶境民眾，印有2021大甲媽祖logo的棒球帽。