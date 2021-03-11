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一年兩親人亡梧棲港埠路明晚祭空棺儀式 提醒民眾繞路

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區明晚將有祭空棺儀式，臉書有人提醒。圖／取自臉書
台中市梧棲區明晚將有祭空棺儀式，臉書有人提醒。圖／取自臉書

台中市梧棲區港埠路有處巷道內民宅，一年內二名親人死亡，家屬明晚將在附近道路請法師辦祭空棺儀式，求後代平安，當地里長說，如果有忌諱的民眾，明晚可避一下。

台中市清水警分局表示，家屬已向警方申請路權，明晚9點到儀式結束，申請路段在梧棲區港埠路一段某巷道內，警方將派員警巡視。

梧棲區草湳里陪林槐庭表示，這戶人家一年內有二名親人去世，家屬採宗教民俗的送煞儀式，請法師祭空棺，這是民間宗教信仰儀式，如果相信此說法的人，明晚如經過港埠路此路段，可暫時避開一下。

臉書文提醒指出，因為家屬家中一年內二度舉辦長輩告別式，為了後代平安，依習慣需再舉行祭空棺儀式，家屬特別公開懇請鄉親，明晚9點30分左右，開始祭拜活動，敬請避開此路段，以祈求平安順利。

梧棲 法師 台中市

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