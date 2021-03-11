台中擴大稽查計程車收費情形 違規運將最重可罰9萬

台中市交通局表示，近期接到民眾反映，計程車駕駛未依規定跳表，為保障民眾權益，近日聯合警察局清水分局在沙鹿火車站周邊攔檢，並將陸續在各交通樞紐擴大稽查，嚴格取締不守規矩的計程車駕駛。

交通局表示，計程車應安裝計費表，並依規定收費，若查獲未跳表收費，將依「公路法」第77條規定，處9千元以上、9萬元以下罰鍰，請計程車駕駛人勿以身試法，務必按表收費。

交通局長葉昭甫表示，台中所有計程車一律須按照計費表跳表收費，並無議價方式，也請乘客不要隨意向計程車駕駛人喊價。交通局除持續嚴格取締不守規矩的計程車駕駛，也會持續與警察局各轄區分局陸續在各主要交通樞紐、觀光景點等擴大辦理違規取締，捍衛民眾搭乘計程車權益。

督促計程車業者遵守計程車收費規定，也請民眾除下車向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，並檢附相關照片等詳細資訊，向市府1999話務中心反應。