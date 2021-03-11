台中榮總引進高端醫美技術 優先提供減重病人

台中市一名女舞者，6年前因車過受傷左腳受傷不能運動，體重上升到90公斤，又檢查出有高血脂以及糖尿病前兆，因此去年10月前往台中榮總減重中心接受縮胃減重手術，把體重減至75公斤，瘦下來後整個人小了一號，但她也發現全身的皮膚鬆了，還出現雙臂蝴蝶，以及大腿內側鬆弛和腹部細紋，後來進一步接受新一代的「鳳凰電波」拉皮療程，才讓她的臂蝴蝶縮小，讓她頗為滿意。

女舞者說，僅短短的一個月，她的雙側手臂圍均減少了兩公分以上。她說，選擇縮胃手術是為了健康，但看著自己鬆弛的皮膚，說不介意是騙人的，但要再動一次切皮手術實在沒勇氣，但使用鳳凰電波的拉皮療程，全程都是清醒的，可以跟醫師對話，感覺安心許多，看到成效也感到很開心。

台中榮總皮膚專科暨醫學美容中心醫師翁毓菁指出，鳳凰電波是最新一代的非侵入式電波拉皮療程，皮膚組織在每秒680萬次的震動下產生的熱能可使皮膚層、軟組織、筋膜層同時加熱，以環狀收緊式的打法運用在蝴蝶袖，刺激真皮層的組織，產生立即的組織收縮緊緻效果，且施打過程無需麻醉，全程清醒，整個療程1個多小時的時間。

翁毓菁說，台中榮總醫美中心是國家級醫學中心，率先引進醫美療程最新科技鳳凰電波，用最新的技術及最高端的醫療專業來服務想要兼顧健康與美麗的民眾，因此優先提供給院內減重的病人，希望能幫助病人在瘦身過程，讓體型變得更完美。也希望透過皮膚專科的醫師技術和衛福部認證層層把關，讓民眾不須害怕商業主導的醫美療程。