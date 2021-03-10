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麥浪節來囉！麥草捲旁拍美照 打卡還送「大城好麥吉」

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大城公所3月13日將在潭墘社區麥田舉辦麥浪節春日市集，民眾可以在麥田拍美照，三合院做麥草花藝，品嘗麥香點心。圖／大城公所提供
彰化縣大城公所3月13日將在潭墘社區麥田舉辦麥浪節春日市集，民眾可以在麥田拍美照，三合院做麥草花藝，品嘗麥香點心。圖／大城公所提供

彰化縣大城公所3月13日將在潭墘社區麥田舉辦麥浪節春日市集，民眾可在麥田拍美照，還有「豪麥遊俠」、「海海人生」兩條小旅行路線，能在老宅三合院做麥草花藝，品嘗麥香點心；或隨蜆農到鴨寮看可愛小鴨，走訪養鴨人家。

三月春天，大城小麥成熟了，近百公頃麥田在微風擺動，是彰化西南角美麗的風景；大城鄉物產豐富，可說是彰化的雜糧之鄉，除了小麥(苦蕎麥)，也盛產地瓜、花生、鴨肉、雞蛋、黃金蜆等。

大城鄉長蔡鴻禧說，中央支持地方創生計畫，推動大城農業「六級化」方案，將農產品從生產、加工、服務加值，結合農產、食材、體驗，成為今年的大城麥浪節的「麥點」。

3月13日10點起到下午4點在呂山寺往南300公尺的麥田，舉辦麥浪節春日市集，民眾可以在麥草捲上野餐，聽音樂唱歌、看節目表演，還有農特產品、手工藝、輕食攤位展售；當天還有免費農遊體驗專車，定時發車帶遊客去私房麥田景點，只要在主場區拍照打卡，就可換得一份「大城好麥吉」，是小麥與苦蕎麥特製的營養雜糧米。

公所也規劃兩條小旅行路線，包括「豪麥遊俠」路線從主場區周邊農村景點，老宅三合院做麥草花藝，品嘗麥香點心；「海海人生」是隨著蜆農到鴨寮看小鴨，了解「鴨蜆共生」的產業奧秘，再轉往台西村影像館感受濁水溪出海口的人文生態景色、品嘗阿聰師為顯榮宮公益而做的「一蕃風順」許願餅，需事先上網或臨櫃向公所報名參加。

彰化縣大城公所3月13日將在潭墘社區麥田舉辦麥浪節春日市集，民眾可以在麥田拍美照，三合院做麥草花藝，品嘗麥香點心。圖／大城公所提供
彰化縣大城公所3月13日將在潭墘社區麥田舉辦麥浪節春日市集，民眾可以在麥田拍美照，三合院做麥草花藝，品嘗麥香點心。圖／大城公所提供

微風

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