南投縣長照2.0推出失智照護 共照中心分設草屯埔里竹山

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣成立失智共同照護中心，由部立草屯療養院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院提供諮詢照護。圖／南投衛生局提供
南投縣成立失智共同照護中心，由部立草屯療養院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院提供諮詢照護。圖／南投衛生局提供

南投縣衛生局針對縣內失智症人口有增加趨勢，3年前起設立南投縣失智共同照護中心，陸續由部立草屯療養院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院承辦縣內失智症個案管理資源連結、整合及轉介就醫服務，適時提供照顧建議。

南投縣衛生局表示，有名78歲林奶奶居住名間鄉，近半年出現忘東忘西、甚至被害妄想，照服員認為是年邁退化未進一步處理；經照管專員家訪，發現失能狀況，短期記憶差且早期失智症篩檢量表達3分，核定長照給支付服務，減輕照顧負擔且協助轉介共照中心。

透過共照中心收案管理可協助醫療確診，林奶奶被轉介至鄰近的失智社區服務據點，可參與活動，促進社會交流，延緩失能失智，透過失智共同照護中心每月電話諮詢也可了解個案居家生活狀態及用藥情形，提供醫療確診協助，目前已有逐步好轉的成績。

衛生局指出，南投老年人口比率超過18%，不少年長失智者，易被當成年邁退化錯失就醫時機；其實失智症對患者本身、照顧者與整個家庭都會帶來嚴重衝擊，有需要南投失智共同照護中心協助的家屬可以透過1966長照服務專線，申請政府資源協助外，也可撥打家庭照顧者專線0800-507272尋求支援。

失智症 衛生局 長照

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