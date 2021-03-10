企業捐口罩 學生幫忙分裝再傳愛外縣市

台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組、價值312萬元的UNIQLO AIRism口罩，給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子，代表接受的明禮國小、永靖國中學生也自願協助分裝送給外縣市的4萬組的口罩，以實際行動回饋社會。

今天捐贈典禮在在永靖國中舉行，彰化縣長王惠美頒發感謝狀，台灣優衣庫公司海外行銷暨宣傳戰略部副理蕭斐璠、台灣採印協會理事長周傑代表接受，永靖鄉長詹木根等人與會。

王惠美說，感謝台灣採印協會及台灣優衣庫公司聯合捐贈口罩，預計3月16日前可全部分送給小朋友；不只送給彰化縣，也送給很多縣市，默默行善，

代表受贈的明禮國小、永靖國中的孩子自願協助將捐贈縣內的8000組口罩分裝與配發，也協助把業者要捐贈給嘉義、臺南、高雄、屏東等中南部家扶中心大約4萬組口罩一併分裝與配發，愛心陸續可送到有需要的孩子手上。