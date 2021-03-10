企業捐口罩 學生幫忙分裝再傳愛外縣市

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組口罩給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子。記者林宛諭／攝影
台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組口罩給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子。記者林宛諭／攝影

台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組、價值312萬元的UNIQLO AIRism口罩，給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子，代表接受的明禮國小、永靖國中學生也自願協助分裝送給外縣市的4萬組的口罩，以實際行動回饋社會。

今天捐贈典禮在在永靖國中舉行，彰化縣長王惠美頒發感謝狀，台灣優衣庫公司海外行銷暨宣傳戰略部副理蕭斐璠、台灣採印協會理事長周傑代表接受，永靖鄉長詹木根等人與會。

王惠美說，感謝台灣採印協會及台灣優衣庫公司聯合捐贈口罩，預計3月16日前可全部分送給小朋友；不只送給彰化縣，也送給很多縣市，默默行善，

代表受贈的明禮國小、永靖國中的孩子自願協助將捐贈縣內的8000組口罩分裝與配發，也協助把業者要捐贈給嘉義、臺南、高雄、屏東等中南部家扶中心大約4萬組口罩一併分裝與配發，愛心陸續可送到有需要的孩子手上。

蕭斐璠說，為了防護弱勢學生、長者，AIRism口罩具可重複清洗高達20次功能；感謝縣府團隊、永靖國中師生、台灣採印協會、各慈善團體等，協助將4萬多份口罩轉交偏鄉地區弱勢家庭學童及家扶中心使用。

台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組口罩給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子。記者林宛諭／攝影
台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組口罩給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子。記者林宛諭／攝影
台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組口罩給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子，彰化縣長王惠美（右二)與校方受贈，王惠美並頒發感謝狀致意。記者林宛諭／攝影
台灣採印協會及台灣優衣庫公司UNIQLO今天聯合捐贈8000組口罩給彰化縣內國中、國小共93所學校的弱勢家庭學子，彰化縣長王惠美（右二)與校方受贈，王惠美並頒發感謝狀致意。記者林宛諭／攝影

口罩 優衣庫

延伸閱讀

彰縣埤頭鄉萬興排水和芙朝路工程 今年8月前可望完成改善

民進黨徵召參選下屆彰化縣長？ 吳音寧：沒人跟我接觸

魏明谷與邱建富有「共識」下屆彰化縣長初選做君子之爭

影／參觀國軍野戰口糧 蔡英文：下次我也要吃看看

相關新聞

日月潭低水位露古厝 曝占國有地爭議須拆屋歸還

日月潭水位降低，潭邊一戶黃家祖厝殘存屋體也露出水面。黃家指，日治時期建水庫，家族被迫搬往水社蓋屋，幾年前卻被林務局提告拆...

彰化東外環頻傳追撞車禍 易肇事路段研議調降車速

彰化市東外環道路（台74甲線）往台中方向，昨天發生轎車撞上分隔島而翻覆，再被後車追撞，這是東外環3個月來第3件重大追撞事...

疫情促宅經濟！岱宇業績翻倍 訂製醫療口罩送國內外

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但健身運動品牌岱宇國際公司異軍突起，國內外訂單絡繹不絕，去年業績翻倍，有鑑於國外疫情仍不穩定，...

清水眷村文化園區發現眼鏡蛇已捉走 籲民眾勿自行捕捉

台中市清水眷村文化園區內昨天被發現一尾眼鏡蛇，台中市港區藝術中心報請農業局，由廠商捉走一尾眼鏡蛇，港藝中心表示，眼鏡蛇目...

台中捷運將通車！台鐵烏日南站客運轉運站將納15路線

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線本月25日起恢復試營運，並預定4月25日通車。台中市政府因應捷運開通後，搭公車旅客增...

青銀共好 台南家齊高中行善旅行送愛到鹿港弱勢老人

台南市家齊高中5百多名師生今起展開3天的教育旅行，並以「青銀共好，讓旅程更美好」為主軸，持續響應「多一公斤」行善旅行。途...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。