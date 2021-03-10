彰化東外環頻傳追撞車禍 易肇事路段研議調降車速

彰化市東外環道路（台74甲線）往台中方向，昨天發生轎車撞上分隔島而翻覆，再被後車追撞，這是東外環3個月來第3件重大追撞事故，由於東外環坡度甚大，如何避免類似事故一再發生引來關切，公路總局彰化工務段段長陳俊彰說，東外環道路設施沒有問題，會肇事主要還是車速過快，對於是否針對易肇事路段調降車速，將進一步研議。

去年12月15日傍晚，東外環往花壇方向到灣福路口時，由於下值下坡，疑因煞車不及，造成10多輛車連環撞致1人受傷，今年元月26日在東外環接近139線時路口，也發生5車追撞造成2人受傷，再加上昨天這起追撞車禍，是3個月來的第3件追撞車禍。

據彰化縣警察局統計，東外環去年全年共發生22件車禍，其他8件造成人員受傷，而去年1到3月則有6件車禍，有4件造成人員受傷，去年同期也是6件車禍，但有4件造成人員受傷。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，速限為80公里的台74線東西向快速公路過了彰化市彰南路，為台74甲線為一般道路，限速降為70公里，然後翻越八卦山往花壇方向接台1線，坡度甚大，但很多車輛由快速公路接一般道路，或在下坡路段未降低車速，即容易發生車禍，目前警方在東外環接近彰南路及彰員路設有固定桿測速器，並以三腳架測速器做機動取締，除警方加強取締外，也希望彰化工務段在下坡路段加強以標線及標識提醒駕駛人。

公路總局彰化工務段段長陳俊彰說，東外環接連發生追撞車禍，除了車速過快外，未保持行車距離也是重要原因，而東外環相關的道路設施應無大問題，除建議警方加強執法外，對於是否針對易肇事路段採取降速措施，會再行研議。