中捷綠線恢復試營運 比照正常時刻表發車

歷經109天暫停試營運，台中市長盧秀燕今天宣布從25日起恢復試營運1個月，試營運期間將比照正式營運時刻表發車，包括銜接高鐵末班車的凌晨12時15分加班車也在內。

台中捷運綠線聯結器軸心於109年11月21日試營運期間斷裂，因而暫停試營運至今，經台中市政府捷運故障審查委員會6次開會審查，確認台北市捷運工程局提出的改善方案安全無虞，盧秀燕今天召開記者會宣布25日起恢復試營運1個月。

去年捷運綠線試營運期間，並未按正常時刻表全時段發車，盧秀燕表示，這次的試營運將比照正式營運的時刻表發車，從上午6時到晚上12時。另外，為了銜接高鐵末班車轉乘需求，中捷加開的凌晨12時15分加班車，在試營運期間也會發車。

有關營運班距，台中捷運公司董事長林志盈進一步說，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班；假日上午6時至10時、晚上8時至11時每8分鐘一班，上午10時至晚上8時每5分30秒一班；無論平假日，晚上11時以後都是每15分鐘一班。

對於捷運綠線後續的安全維護，台中市交通局長葉昭甫表示，北捷提出「五大面向全驗證」及「三道防護守安全」方案，五大面向全驗證包括材料驗證、設計驗證、製造驗證、組裝驗證及運轉驗證。

至於三道防護，葉昭甫說，分別是保固延長、定期檢測、監控運轉等，要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊，且持續監測半永久式聯結器運轉情形。