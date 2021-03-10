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外埔老舊大水塔藏危機 中市議員施志昌協調將拆除

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區一座老舊大型水塔藏危機，中市議員施志昌今找相關單位會勘將拆除。記者游振昇／攝影
台中市外埔區一座老舊大型水塔藏危機，中市議員施志昌今找相關單位會勘將拆除。記者游振昇／攝影

台中市外埔區的大甲新世界社區旁有一座高度約20公尺的老舊水泥製水塔，已廢棄多年未用，外表龜裂剝落恐影響周周住戶安全，社區居民希望拆除但無法取得建商同意書而無下文，台中市議員施志昌協調後已取得建商同意書，今天邀中市都市發展局、外埔區公所、外埔大東里老人會長高芳春等人到現場會勘，研擬拆除方式與期程，都發局表示，後續會儘速排定拆除，因周遭巷弄狹窄，須由人工拆除，工期約20天，初估經費70萬元。

施志昌表示，過去當地無自來水，因此興建這種大型水塔儲存水源，後來立法院副院長蔡其昌在台中海線地區爭取自來水接管，自來水普及率大幅提升，此處居民也有自來水可用，有自來水後此水塔就廢棄多年未使用，興建至今30年也無人維護，不僅外表龜裂剝落，地表也有一點塌陷，恐危急周遭民眾安全。

施志昌表示，當地民眾透過外埔大東里老人會長高芳春請託，希望可以儘速拆除，但多年來無法拆除，是因為需要建商同意書，當地居民一直無法取得，經過他多方協調後終於取得同意書，今天會勘後，希望相關單位能盡快拆除。

都發局表示，過去很多地方沒有自來水時，興建很多此類型的水塔蓄水，近年都發局也已拆除不少，由於此水塔周遭上有台電電箱及其他電機設施，後續會與所屬單位協調後，儘速排定拆除。

台中市外埔區一座老舊大型水塔藏危機，中市議員施志昌今找相關單位會勘將拆除。記者游振昇／攝影
台中市外埔區一座老舊大型水塔藏危機，中市議員施志昌今找相關單位會勘將拆除。記者游振昇／攝影

台中市 立法院 台電

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