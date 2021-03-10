聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情促宅經濟！岱宇業績翻倍 訂製醫療口罩送國內外
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但健身運動品牌岱宇國際公司異軍突起，國內外訂單絡繹不絕，去年業績翻倍，有鑑於國外疫情仍不穩定，岱宇國際委外訂製專屬醫療用口罩，除了在出貨的每個貨櫃同時送上一箱口罩外，今天也捐贈6千個醫療級口罩給人安基金會、伊甸社會福利基金會以及彰化縣關懷弱勢社會服務協會等彰化社福單位。
3個受贈單位都認為口罩贈送是及時雨，國內口罩現在取得容易，但每日用量大，仍需經費採購，有了足夠口罩，可讓社福團體更安心。
台北市岱宇國際慈善基金會執行長徐文彬表示，疫情影響大眾生活，口罩成為隨身攜帶的必備用品，岱宇國際公司工廠設立於彰化和美，長期關心在地弱勢族群與長輩健康議題，在疫情不穩定之際，每日戴好口罩是防止病毒的最佳方法，透過「罩」顧健康活動，期盼為在地社區盡一份社會責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言