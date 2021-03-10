快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情促宅經濟！岱宇業績翻倍 訂製醫療口罩送國內外

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台北市岱宇國際慈善基金會今捐出6千個醫療級口罩給人安基金會、伊甸社會福利基金會以及彰化縣關懷弱勢社會服務協會。記者林敬家／攝影
台北市岱宇國際慈善基金會今捐出6千個醫療級口罩給人安基金會、伊甸社會福利基金會以及彰化縣關懷弱勢社會服務協會。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但健身運動品牌岱宇國際公司異軍突起，國內外訂單絡繹不絕，去年業績翻倍，有鑑於國外疫情仍不穩定，岱宇國際委外訂製專屬醫療用口罩，除了在出貨的每個貨櫃同時送上一箱口罩外，今天也捐贈6千個醫療級口罩給人安基金會、伊甸社會福利基金會以及彰化縣關懷弱勢社會服務協會等彰化社福單位。

3個受贈單位都認為口罩贈送是及時雨，國內口罩現在取得容易，但每日用量大，仍需經費採購，有了足夠口罩，可讓社福團體更安心。

台北市岱宇國際慈善基金會執行長徐文彬表示，疫情影響大眾生活，口罩成為隨身攜帶的必備用品，岱宇國際公司工廠設立於彰化和美，長期關心在地弱勢族群與長輩健康議題，在疫情不穩定之際，每日戴好口罩是防止病毒的最佳方法，透過「罩」顧健康活動，期盼為在地社區盡一份社會責任。

岱宇國際委外訂製專屬醫療用口罩，今天送給社福團體6千個。記者林敬家／攝影
岱宇國際委外訂製專屬醫療用口罩，今天送給社福團體6千個。記者林敬家／攝影

口罩 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫兼犯罪預防宣導 豐原警方製作三款可愛口罩送民眾

屏宮廟公益口罩水果入圖 旅美設計師江孟芝操刀

影／超繽紛！屏東邀江孟芝設計7款水果口罩 宮廟出資捐公益

員工只能戴「2色口罩」遭投訴！ 鼎泰豐回應了

相關新聞

疫情促宅經濟！岱宇業績翻倍 訂製醫療口罩送國內外

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但健身運動品牌岱宇國際公司異軍突起，國內外訂單絡繹不絕，去年業績翻倍，有鑑於國外疫情仍不穩定，...

清水眷村文化園區發現眼鏡蛇已捉走 籲民眾勿自行捕捉

台中市清水眷村文化園區內昨天被發現一尾眼鏡蛇，台中市港區藝術中心報請農業局，由廠商捉走一尾眼鏡蛇，港藝中心表示，眼鏡蛇目...

台中捷運將通車！台鐵烏日南站客運轉運站將納15路線

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線本月25日起恢復試營運，並預定4月25日通車。台中市政府因應捷運開通後，搭公車旅客增...

青銀共好 台南家齊高中行善旅行送愛到鹿港弱勢老人

台南市家齊高中5百多名師生今起展開3天的教育旅行，並以「青銀共好，讓旅程更美好」為主軸，持續響應「多一公斤」行善旅行。途...

台中北屯廍子國小快速路噪音干擾 公路局建議先植樹

台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，飽受車流噪音之苦，立法委員莊競程擔心影響教學，因此向交通部公路總局第二區養護工...

影／中捷3月25日試營運！議員：應多1個月提高市民信心

台中捷運綠線去年11月21日因聯結器軸心斷裂暫停試營運，台中市長盧秀燕今天宣布，本月25日起恢復試營運，並預定4月25日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。