疫情促宅經濟！岱宇業績翻倍 訂製醫療口罩送國內外

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但健身運動品牌岱宇國際公司異軍突起，國內外訂單絡繹不絕，去年業績翻倍，有鑑於國外疫情仍不穩定，岱宇國際委外訂製專屬醫療用口罩，除了在出貨的每個貨櫃同時送上一箱口罩外，今天也捐贈6千個醫療級口罩給人安基金會、伊甸社會福利基金會以及彰化縣關懷弱勢社會服務協會等彰化社福單位。

3個受贈單位都認為口罩贈送是及時雨，國內口罩現在取得容易，但每日用量大，仍需經費採購，有了足夠口罩，可讓社福團體更安心。