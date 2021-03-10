清水眷村文化園區發現眼鏡蛇已捉走 籲民眾勿自行捕捉

台中市清水眷村文化園區內昨天被發現一尾眼鏡蛇，台中市港區藝術中心報請農業局，由廠商捉走一尾眼鏡蛇，港藝中心表示，眼鏡蛇目前已非保育類動物，仍呼籲民眾不要自行捉蛇，避免危險，也不能虐殺蛇，外傳眷村文化區內還有一尾大型眼鏡蛇，港藝中心今天強調，純屬謠言，沒有發現其他的眼鏡蛇。

台中市港區藝術中心今天表示，清水眷村文化園區駐地人員在昨天下午1點半，在園區發現有小隻眼鏡蛇出沒，隨即聯絡清水消防分隊，再通知農業局派人捕抓，下午2點時捕獲。目前園區已投放驅蛇劑，並將置放告示牌提醒民眾小心注意。之後將迅速擴大範圍地毯式搜索，避免民眾恐慌。

有民眾在地方社團臉書PO圖文，提醒大家小心，民眾說清水眷村文化園區可能還有另一尾較大的眼鏡蛇還沒捉到，此提醒文引起 恐慌和熱烈討論，港藝中心今天說明，並無另一尾較大的眼鏡蛇，純屬民眾猜測。