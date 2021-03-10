鹿港和興青創基地辦招商 盼6月底正式啟用

彰化縣府規劃鹿港和興派出所宿舍群成為和興青創基地，基地9處招商場域中8處已確定進駐業者；縣府指出，將再辦招商評選會，如招商順利，青創基地6月中旬試營運，6月底啟用。

彰化鹿港和興派出所宿舍群被彰化縣文化局規劃成為彰化縣內第一個集合式文創聚落，命名為和興青創基地，基地總計招商9處場域，文化局去年12月及今年2月舉辦2場招商評選會議，有8處場域已經找到業者進駐。

文化局推廣科長林志憲今天接受中央社記者訪問時說，目前確定入駐和興青創基地的8家文創業者，大多是在地的青年業者，有人從事文創商品研發販賣，也有人從事糕餅業，進駐青創基地想要推廣傳統糕餅轉型。

林志憲說，目前已確定進駐的業者都已展開籌備工作，但還有一處場域還沒有招商出去，未招商出去的場域空間比較小，只有約7坪大小，3月13日會對外開放現勘，如果能招商成功的話，文創基地最快6月中旬可進行試營運，6月底正式啟用。

文化局指出，青創基地進駐者申請資格為18歲至45歲的青年文創業者，以文化創意產業為方向，採「公益換租」招商營運模式，進駐者以各場域租金價格轉換為公益內容，提供民眾免費參與，免付租金。

彰化和興派出所原為日治時期設立的和興警察官吏派出所，目前的建物主要為1936年增建騎樓立面後的成果，和興派出所是鹿港大街唯一留下的一棟日治時期公署建築，至於後方的宿舍群經整修後，縣府規劃成立青創基地。